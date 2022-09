Giro del Fvg, Giosuè Epis vince la seconda tappa

Il bresciano Giosuè Epis della Carnovali Rime Sias ha vinto la seconda tappa della 58esima edizione del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, 157 km da Fagagna a Colloredo di Monte Albano. La corsa è stata decisa da uno sprint tra otto fuggitivi ed il vincitore ha avuto la meglio del belga Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck Development Team) e del veneto Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Desiree Fior). Quest’ultimo è anche il nuovo leader della classifica generale e ha indossato la maglia gialla “Pratic”.

Dopo una serie di scaramucce iniziali, la prima azione importante prende il largo dopo una quarantina di chilometri dal via. Ne fanno parte quattro corridori: Alex Vandenbulcke (Basso Team Flanders), Gorka Sorarrain Agirrezabala (Baquè Cycling Team), Toon Vandebosch (Alpecin-Deceuninck DT), David Per (Adria Mobil). A questi si aggiunge prima Matteo Zurlo (Zalf-Fior) e poi, dopo il primo dei tre passaggi sotto il traguardo, altri cinque corridori che sono Bryan Olivo (Cycling Team Friuli), Giosuè Epis (Carnovali Rime Sias), Davide Toneatti (Nazionale Italiana Ciclocross), Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze) ed Emiel Vestrynge (Alpecin-Deceuninck DT).

Intorno al km 70 di gara il nuovo drappello di 10 battistrada vanta 1’34” di vantaggio sul gruppo. Davvero sfortunato il friulano Olivo che è fermato da problema meccanico e perde le ruote dei compagni di fuga e viene poi riassorbito dal gruppo.

Prosegue, invece, l’azione dei nove fuggitivi che vanno ad incrementare il proprio vantaggio fino a 1’56”. Siamo quasi arrivati al km 90 e alle spalle dei battistrada, esce dal gruppo, un drappello di inseguitori molto pericolosi: in primis è presente il leader della corsa Nicolò Buratti (Cycling Team Friuli), con lui il compagno di squadra Fran Miholjevic, coppia anche della Biesse Carrera con Anders Foldager e Andrea Garosio, Timo Keilic della Alpecin Deceuninck Development Team e Samuele Zambelli della Work Service. Questi ultimi vengono ripresi qualche chilometro più avanti.

Al km 110, al secondo passaggio sotto l’arrivo, i nove al comando vantano ancora 1’35” di vantaggio sul gruppo, gap che aumenta ancora nel finale fino a 2’15”. A poco più di venti chilometri dall’arrivo perde contatto dalla testa della corsa Nencini e restano in otto a condurre la gara. Il belga Vandebosch scollina per primo all’ultimo GPM di Moruzzo. Vari tentativi di allungo negli ultimi chilometri, ma tutto si decide in volata nello spettacolare, lungo e insidioso rettilineo d’arrivo che conduce verso il castello di Colloredo di Monte Albano dove Giosuè Epis ha fatto esplodere tutta la sua gioia.

Alla premiazione sono intervenuti anche Barbara Zilli, assessore regionale alle finanze, l’avv. Luigi Bottoni, presidente della Comunità Collinare del Friuli e sindaco di Osoppo, Luca Ovan, sindaco di Collaredo di Monte Albano, Gianluca Casali, sindaco di Martignacco e Albina Montagnese, sindaco di Moruzzo ed Enzo Cainero, storico organizzatore delle tappe friulane del Giro d’Italia.

Il vincitore della tappa Giosuè Epis ha detto: “Sono davvero molto contento di questa vittoria, per me importantissima. Anche quando gli altri non credevano nelle mie capacità io non ho mai mollato e questa è la dimostrazione di quello che posso fare. Sono super contento! Nel finale ho cercato di fare un po’ il furbo nell’ultima mezzora e ‘limare’ il più possibile perché poi sapevo che in volata potevo essere il più veloce e quindi mi sono giocato al meglio le mie carte. Dedico questo successo alla mia squadra, ai miei compagni e a tutti coloro che hanno creduto in me”.

Il nuovo leader del Giro della Regione Fvg Matteo Zurlo ha detto: “Sicuramente è stata una tappa molto insidiosa. È partita una fuga e sono riuscito a rientrare davanti. Siamo sempre andati d’accordo e nel finale ci sono stati vari scatti e controscatti, forse sono partito un po’ lungo, ma alla fine ho preso la maglia gialla e va bene così. Ora ho questa maglia proverò a tenere duro anche nei prossimi giorni e vediamo cosa succederà”.

LA TAPPA DI DOMANI. Domani arriverà la tappa regina di questo Giro del Friuli, la terza, che prenderà il via poco prima delle 12 da Pavia di Udine (zona Industriale Udine COSEF), esattamente da via Jacopo Stellini, dove ha sede Edilmeccanica, uno degli sponsor della manifestazione. Dopo un tratto di trasferimento di 4,5 km, il via effettivo alla competizione sarà dato alle ore 12 da via Buttrio. Dopo 160 chilometri, come detto, la frazione regina si concluderà in cima al Monte Zoncolan, nel comune di Sutrio, attorno alle ore 16 e dopo 2.330 metri di dislivello complessivo.

Lungo il percorso il gruppo dovrà affrontare quattro salite. Le prime due di terza categoria: dopo 73 km, GPM di Forgaria nel Friuli (256 m) 1,7 km al 4,2% e dopo 104 km il GPM di Cesclans, nella frazione di Somplago di Cavazzo Carnico, (300 m) 1,5 al 5,7%.

Dopo 139,5 km arriva il GPM di seconda categoria di Ravascletto (958 m) 6,4 km al 6%. Quindi il gran finale con il Monte Zoncolan (1.321 m) 10,7 km al 7,2% di pendenza media e punte al 10% che con tutta probabilità disegneranno le gerarchie anche della classifica generale.

Ogni giorno sarà possibile seguire live la corsa. In diretta streaming sulla pagina Facebook del Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia e sul canale Youtube L’Ora del Ciclismo e in diretta TV su Telefriuli (ch. 11 DDT in Friuli Venezia Giulia).

Sabato e domenica in diretta dalle 15:00. Sarà inoltre possibile vedere dei servizi con highlights delle singole tappe anche su Rai3 FVG, Udine TV e sui canali di BICITV.

Sul sito www.libertasceresetto.com tutti i dettagli dell’evento.