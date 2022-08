Giro della Regione Fvg, l’imponente macchina organizzativa

Quattro tappe, interessate le province di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone, un totale 489,1 km percorsi lungo le strade del Friuli Venezia Giulia. Al via le migliori squadre e i migliori atleti a livello internazionale della categoria Elite e Under 23. Questo è il 58° Giro Ciclistico Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, in programma da giovedì 1 a domenica 4 settembre.

L’evento, per il quinto anno consecutivo, è organizzato dall’Asd Libertas Ceresetto del presidente Andrea Cecchini, con il coordinamento di Christian Murro ed il responsabile percorsi e sicurezza Danilo Moretuzzo che insieme muovono una macchina organizzativa davvero imponente.

Sono circa 400 le persone che si muovono all’interno dell’organizzazione del Giro della Regione FVG. “Ci sono circa 150 persone della nostra organizzazione – spiega Christian Murro –, più altri circa 200 addetti della Protezione Civile distribuiti lungo le strade i paesi che attraversiamo. Ci sono i volontari della Libertas Ceresetto e di tutte le altre società della zona che ci danno una preziosa mano. È una macchina organizzativa imponente, ma ci piace fare le cose fatte bene e garantire la massima sicurezza alla corsa e ai corridori”.

A proposito di sicurezza saranno tre le ambulanze (Unità Mobile di Rianimazione) col servizio di Ambulance Service al seguito della corsa, due i medici in gara.

Ci sarà, come sempre, la scorta garantita dalla Polizia Stradale con 8 agenti in moto e due volanti. A queste si aggiungeranno circa 25 moto di scorta tecnica con i gruppi Pitstop e Motostaffetta Friulana.

LE TAPPE DEL GIRO DELLA REGIONE FVG 2022:

1/a tappa | 01/09/2022 | Lavariano km 20,1 – TTT

2/a tappa | 02/09/2022 | Fagagna – Colloredo di M.te Albano | km 157

3/a tappa | 03/09/2022 | Pavia di Udine – Cosef – Sutrio loc. Zoncolan | km 160

4/a tappa | 04/09/2022 | Trieste – Udine | km 152