Giro Donne, a Cormons è festa per Anna van der Breggen

L’edizione 32 del Giro d’Italia Donne si è conclusa oggi a Cormòns. La vincitrice della Maglia Rosa 2021/ ASG – ATHLETIC SPORTS GROUP è Anna van der Breggen (TEAM SD WORX) in 27h 0’ 55”. Alle sue spalle, nella classifica generale, rispettivamente seconda e terza, le compagne di squadra Ashleigh Moolman-Pasio a 1’43” e Demi Vollering a 3’25”. Per l’iridata 2021 è poker indiscusso: la sua vittoria in questa edizione si somma a quelle del 2015, 2017 e 2020.

Il Team SD WORX vince così la classifica come miglior Squadra, dimostrandosi la più competitiva: oltre al podio della generale firma anche la doppia tripletta sui podi di tappa a Prato Nevoso (2^ Tappa) e a Monte Matajur (9^ Tappa).

Nella Classifica Generale da segnalare la 6^ posizione di Marta Cavalli (FDJ NOUVELLE-AQUITAINE FUTUROSCOPE), miglior italiana nonché MAGLIA AZZURRA/GSG della Classifica Generale Individuale a Tempi e l’ottava posizione di Tatiana Guderzo (ALÉ BTC LJUBLJANA).

All’olandese Van der Breggen anche la MAGLIA CICLAMINO / SELLE SMP (Classifica Generale Individuale a Punti). Mentre, le Leader delle altre Maglie sono: Lucinda Brand (TREK - SEGAFREDO) MAGLIA VERDE / EFFEBIQUATTRO MILANO (Classifica Generale GMP della Montagna); Niamh Fisher-Black (SDW - TEAM SD WORX) MAGLIA BIANCA/FEDEGROUP (Classifica Generale individuale a tempi Giovani).

La dichiarazione della vincitrice dell’edizione 2021 Anna Van der Breggen (TEAM SD WORX): “Non c’era miglior modio di concludere questa corsa se non in Maglia Rosa. È stata una grandissima emozione in una corsa incredibile”.

Nella tappa impegnativa che ha concluso il Giro d’Italia donne 2021, da Capriva del Friulia Cormòns di 113 km, Coryn Rivera (TEAM DSM), con un tempo di 2h 56’ 40’’, batte in volata Elizabeth Deignan (TREK – SEGAFREDO), seconda. Sul terzo gradino del podio Elise Chabbey (CANYON//SRAM RACING) davanti alla Maglia Rosa, Van der Breggen (a 3”). È la terza vittoria di tappa per il Team DSM.

Cronistoria della Tappa: Dopo 20 km dal via, l’allungo di giornata è a firma di Van der Breggen (TEAM SD WORX), Elise Chabbey (CANYON//SRAM RACING), Coryn Rivera (TEAM DSM), DEIGNAN Elizabeth e Lucinda Brand (TREK – SEGAFREDO). Quest’ultima si staccata dalle fuggitive a pochi km dall’arrivo. Inutili i tentativi da parte delle inseguitrici di chiudere sulle battistrada. A metà percorso il gruppo è a 2’30”. E a 25 km dall’arrivo il gap si riduce a 50”. A 2 km dal traguardo le quattro battistrada hanno 40” di vantaggio: non c’è più possibilità di riprendere le fuggitive. È Coryn Rivera a tagliare per prima in volata il traguardo.

La dichiarazione della vincitrice di Tappa Coryn Rivera (TEAM DSM): “Dedico questo successo ai miei due uomini, a mio padre che non c’è più e al mio fidanzato di cui oggi è il suo compleanno. Mi sento molto forte, questa vittoria è una grande motivazione in vista di Tokyo”.

È terminata quindi a Cormòns la 32^ edizione del Giro d’Italia donne, la prima firmata da PMG Sport/Starlight; la più prestigiosa competizione nel panorama del ciclismo femminile, che dal 2022 ritornerà nell’UCI Women’s World Tour, quest’anno seguita in oltre 150 Paesi, dal 2 luglio ha visto la partecipazione di 144 atlete delle migliori 24 squadre al mondo, fra cui le 9 squadre dell’UCI Women's World Team, in un percorso in 10 tappe lungo 1.022 km attraverso le bellezze paesaggistiche e artistiche di Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

“Desidero prima di tutto ringraziare Anna van der Breggen e tutte le grandi atlete che ci hanno regalato in questi 10 giorni uno spettacolo sportivo indimenticabile – dichiara Roberto Ruini, fondatore di PMG Sport e Direttore Generale del Giro d’Italia Donne. “Fin dal primo giorno come direttore generale mi sono posto l’obiettivo di realizzare un Giro d’Italia Donne capace di valorizzare al massimo la loro professionalità e qualità sportiva. Anche se termineremo di raccogliere i dati di distribuzione nelle prossime settimane, già oggi posso affermare che questa è l’edizione del Giro più vista di sempre. Questo è un altro risultato importante che conferma una sempre maggiore attenzione nazionale e internazionale verso questa splendida e unica gara a tappe. Un risultato cui hanno lavorato in questi 11 giorni oltre 200 persone che ringrazio una per una, perché il successo di un evento è frutto del lavoro di un team. Ringrazio i comitati di tappa per lo sforzo e l’accoglienza che hanno dato a questa edizione e ringrazio Giuseppe Rivolta, Claudia Evangelisti, Ginevra Cividini e Paola Mongini che con me hanno condiviso gioie, preoccupazioni e responsabilità. Il mio è un arrivederci all’edizione 2022”.

"Oggi abbiamo abbinato il Friuli Venezia Giulia al rosa del Giro ciclistico d'Italia femminile, un'occasione di visibilità e di richiamo verso il nostro territorio ma anche di festa nel segno degli ideali sportivi e della ripartenza: Cormons e tutti i Comuni del Collio, una zona di eccellenza vocata alla viticoltura, si sono rivolti con il loro grande appeal dato dalle molteplici ricchezze a una platea di tifosi sia nazionali che internazionali, anche attraverso i media. Essi, assieme alle atlete e alla carovana rosa hanno potuto conoscere le ricchezze di queste terre, già amate dai protagonisti del turismo lento e da degustatori e gourmet grazie all'impegno di eccellenza di tanti produttori, ora messo a sistema dalla lungimiranza degli amministratori locali. È un evento che assume ancor maggiore significato in una giornata tutta dedicata allo sport come quella odierna: dalla finale del grande tennis con il nostro Matteo Berrettini, che sta scalando una delle vette più ambite del mondo dello sport, alla finale degli europei di Wembley, che stasera attirerà tutti gli italiani e i tifosi degli azzurri davanti agli schermi. La tappa odierna rappresenta a tutti gli effetti un altro segno della ripartenza che si registra, nei fatti, anche nel mondo turistico con dati molto positivi ". Con queste parole, l'assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, è intervenuto a portare il saluto dell'Amministrazione alla premiazione dell'ultima tappa del 32.o Giro ciclistico femminile, a Cormons, salendo sul palco per la premiazione della vincitrice, l'olandese Anna Van Der Breggen. Presenti il sindaco di Cormons Roberto Felcaro e altri sindaci del Collio.

L'assessore ha infine ringraziato il patron delle tappe friulane del Giro Rosa, Enzo Cainero, che quest'anno ha portato, oltre alle tre tappe del Giro d'Italia maschile anche tre tappe di una corsa come quella rosa, altrettanto attrattiva e di richiamo.

Il Giro d’Italia Donne 2021 è stato realizzato da PMG Sport/Starlight, in partnership con UCI e Federazione Ciclistica Italiana.

