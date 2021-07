Giro Donne, a Mortegliano trionfa Lorena Wiebes

L’ottava tappa del Giro d’Italia Donne - 130 chilometri per velociste, con partenza da San Vendemiano e arrivo a Mortegliano, in un circuito finale ripetuto due volte - ha visto il successo in volata di Lorena Wiebes (Team Dsm) che si impone davanti a Emma Norsgaard (Movistar Team Women), piazza d’onore al traguardo. Per Wiebes questo successo si somma a quello registrato nella quinta tappa con arrivo a Carugate e la conferma come la ruota più veloce alla sua prima esperienza nella corsa internazionale.

È della veneta Maria Vittoria Sperotto (A.r. Monex Women's Pro Cycling Team) il terzo gradino, seconda italiana a salire sul podio dell’edizione 2021 dopo il secondo posto conquistato nella settima tappa da Elisa Longo Borghini. Non variano le leader delle classifiche, con Anna van der Breggen che mantiene la testa della Generale. La tappa odierna si è conclusa dopo 3h 10’ ed è stato corsa alla media di 41.614 km/h.

“Oggi siamo state molto veloci”, ha commentato la vincitrice. “Uno sprint pazzesco. Devo ringraziare la mia compagna di squadra Coryn Rivera che mi ha lanciato la volata. Spero anch’io di raggiungere un giorno i traguardi di Marianne Vos”.

Sul palco dell’ottava tappa anche Deyanira, mamma della 17enne friulana Silvia Piccini che ha perso la vita ad aprile a causa di un incidente stradale mentre si allenava. Con l'occasione, mamma Deyanira ha invitato tutti alla massima prudenza e al rispetto delle norme stradali.

Domani, sabato 10 luglio, nona tappa da Feletto Umberto a Monte Matajur. E’ la frazione con il maggior dislivello tra partenza e arrivo, 1.124 metri, in un percorso lungo 120 chilometri. Si parte da Feletto Umberto a quota 143 metri, alle 12:05, e si attraversa la pianura orientale friulana, spostandosi prima verso Tavagnacco e poi nella periferia nord di Udine, dove inizia il primo anello della tappa che raggiunge le colline di Povoletto, Attimis, prima salita impegnativa della gara, e Nimis, zona rinomata per la sua produzione vitivinicola. All’altezza di Cividale del Friuli, città monumento della civiltà longobarda in Italia e Patrimonio Unesco, inizia il secondo anello della gara che porta, con una forte salita fatta di numerosi tornati, verso Stregna e Prepotto. Infine la tappa si dirige verso il confine con la Slovenia, teatro delle battaglie della Prima Guerra Mondiale tra italiani e austriaci, iniziando a Savogna la salita che porta verso la meta finale, il Monte Matajur, a quota 1.267 metri.