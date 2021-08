Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia, ecco le 33 squadre invitate

Sono 33 le squadre invitate all’edizione numero 57 del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, la corsa per Elite e Under 23 in programma da venerdì 3 a domenica 5 settembre 2021 (foto Bolgan). Gli organizzatori dell’Asd Libertas Ceresetto ieri, in occasione della presentazione ufficiale, hanno reso noto l’elenco delle formazioni al via. Saranno 19 i team stranieri, in rappresentanza di 12 diverse nazioni; 14, invece, le formazioni italiane, tra le più importanti del panorama nazionale.

Ancora una volta il presidente della Libertas Ceresetto Andrea Cecchini, il responsabile organizzativo Christian Murro e il responsabile sicurezza e percorsi Danilo Moretuzzo hanno dato il meglio per selezionare le migliori squadre del mondo che numerose ambiscono a partecipare al Giro della Regione, uno dei più prestigiosi e storici della storia del ciclismo dilettantistico. La forte presenza straniera, oltre ad alzare il livello qualitativo della competizione, rappresenta una scelta mirata anche per la promozione del territorio.

LE SQUADRE:

Straniere

1. WSA KTM Graz (AUT)

2. Nazionale Russia (RUS)

3. Bass Team Flanders (BEL)

4. Velo Club Mendrisio (SWI)

5. Ljubljana Gusto Santic (SLO)

6. Adria Mobil Cycling Team (SLO)

7. Swiss Cycling (SWI)

8. Nippo Provence PTS Conti (SWI)

9. Holdsworth Zappi (GBR)

10. Equipo Kern Pharma (SPA)

11. Mazowsze Serve Polski (POL)

12. Team SKS Sauerland NRW (GER)

13. Tirol KTM Cycling Team (AUT)

14. Gazprom-RusVelo (RUS)

15. KK Kranj (SLO)

16. A.R. Monex Pro Cycling Team (MEX)

17. Hrinkow Advarics Cycleang (AUT)

18. Amsterdam Racing Academy WPGA (NED)

19. Minsk Cycling Club (BLR)

Italiane

1. General Store F.lli Curia Essegibi

2. Gallina Ecotek Colosio

3. Iseo Rime Carnovali

4. Zalf Euromobil Désirée Fior

5. Aran Cucine Vejus

6. Bardiani CSF – Faizané

7. Cycling Team Friuli

8. Team Colpack Ballan

9. Team Qhubeka

10. Uc Trevigiani Campana Imballaggi

11. MG.K Vis VPM

12. Work Service Marchiol Dynatek

13. Team Gaiaplast Maglificio L.B. Bibanese

14. Pedale Scaligero

LE MAGLIE DEL GIRO DELLA REGIONE FVG:

Maglia gialla – Pratic: leader della Classifica Generale

Maglia bianca – Subida di Monte: leader Classifica Giovani

Maglia blu – Assifriuli Group: leader Classifica a Punti

Maglia verde – Edilmeccanica: leader Classifica Scalatori

Maglia Rossa – Credito Cooperativo Friuli Venezia Giulia: leader Classifica Traguardi Volanti