Giulia Rizzi convocata per i Giochi del Mediterraneo

C’è anche la spadista udinese Giulia Rizzi tra i 18 azzurri della scherma che gareggeranno con i colori Italia Team nella XIX edizione dei Giochi del Mediterraneo 2022 a Orano, in Algeria. Dal 3 al 5 luglio, sulle pedane della venue “Mohammed Ben Ahmed Hall”, si disputeranno sei competizioni individuali in ognuna delle quali saranno impegnati tre atleti indicati per la missione CONI dai responsabili d’arma Nicola Zanotti (sciabola), Dario Chiadò (spada) e Stefano Cerioni (fioretto).

L’atleta friulana che vive e si allena a Parigi sarà in gara lunedì 4 luglio, giornata che il programma dedica alle prove di spada. Quest’anno il miglior risultato a livello internazionale della spadista del Gruppo Sportivo Fiamme è stato il 12° posto individuale nella gara di Coppa del Mondo di Barcellona; in quell’occasione vinse la medaglia di bronzo nella prova a squadre. Giulia Rizzi figura tra i convocati, come riserva in patria, anche per i Mondiali Assoluti che si terranno al Cairo a metà mese.

Già da inizio kermesse, i Giochi del Mediterraneo 2022 stanno godendo, per la prima volta nella storia per una manifestazione internazionale multidisciplinare, di una ricca copertura in diretta sul sito del CONI attraverso la piattaforma OTT di Italia Team.

Per dare maggiore diffusione a questa manifestazione, alla quale prendono parte in tutto 360 atlete e atleti italiani, il Comitato Olimpico ha infatti deciso di aprire alla trasmissione live su due canali che quotidianamente raccontano le emozioni azzurre a Orano.