Giulia Rizzi oro a squadre in Coppa del Mondo

Dopo l'argento individuale conquistato da Michela Battiston venerdì nella sciabola ad Algeri, arriva una medaglia d'oro per un'altra schermitrice friulana nel primo weekend di Coppa del Mondo della categoria Assoluti. La spadista udinese Giulia Rizzi ha vinto, assieme alle compagne Federica Isola, Rossella Fiamingo e Roberta Marzani, la gara a squadre della prima prova stagionale dell'arma triangolare, ospitata nel weekend a Tallinn, in Estonia.

L'Italia ha dominato la gara. L'inedita formazione azzurra – rispetto al quartetto vicecampione del Mondo erano fuori l'altra friulana Mara Navarria, per i postumi dell'intervento al ginocchio di inizio anno, e la vincitrice della prova individuale di sabato a Tallinn, Alberta Santuccio, alle prese con una fascite plantare – ha iniziato la gara dal tabellone delle 16, superando agevolmente il Canada per 45-24; sono arrivate poi due vittorie di prestigio prima con la Cina (36-28) e poi con la Francia (42-39). Giulia Rizzi, sempre a suo agio nelle competizioni per team, è stata scelta dal CT Dario Chiadò per chiudere i match tirando sempre l'ultima, fondamentale frazione. La friulana che da anni risiede e si allena a Parigi non ha mai deluso. Una vescica sul piede, però, l'ha messa fuori combattimento per l'incontro di finale, nel quale le azzurre hanno fatto gara di testa con l'Ucraina, chiudendo sul 33-28.

Nella prova individuale di ieri, l'ex-allieva del maestro Roberto Piraino all'Asu Udine non era andata oltre il primo turno di diretta, fermata dalla francese Coralis per 15-10. Oggi nell'ultima frazione del match con la Francia l'incontro si è riproposto e l'azzurra ha chiuso il parziale in suo favore per 12-7. Stop nel primo turno di diretta ieri anche per Mara Navarria, fermata dalla cinese Zhu – poi vincitrice della medaglia di bronzo - con il punteggio di 13-8.