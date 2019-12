Gli Xtreme Days fanno tappa a Sappada

Torna nuovamente nel 2020 l’adrenalina pura degli Xtreme Days, il più importante Festival italiano itinerante degli unconventional e outdoor sport; una serie di appuntamenti che, da gennaio a luglio, coinvolgeranno il pubblico e gli appassionati di ogni età in diverse località della Regione in ambiante urbano e immersi nella natura.

La prima scintilla degli Xtreme Days si accenderà nel lungo fine settimana del 31 gennaio - 2 febbraio sulle nevi di Sappada per la versione “winter” di questo format unico in cui il pubblico ha la possibilità non solo di assistere a uno show ricco di soprese ma anche di praticare e testare le proprie abilità nelle attività sportive e nei diversi laboratori proposti sia agli adulti che ai più piccoli: per una immersione totale nella Xtreme Xperience.

Sappada sarà dunque la base per un fine settimana all’insegna delle forti emozioni attraverso una vasta e diversificata offerta di discipline che spazieranno dal trail running, allo sled dog (le slitte trainate dai cani), parapendio, slackline, snow bike and e-bike, arrampicata su ghiaccio e molto altro ancora. Cuore dell’evento sarà l' Xtreme Days Village nel cuore di Sappada, punto di incontro per tutti gli appassionati di questi sport e di questa filosofia di vita. Non mancheranno la musica dei DJ e artisti Xtreme ed i sapori del Friuli Venezia Giulia.

Uno degli appuntamenti più attesi a Sappada sarà quello dedicato al mondo del running con la Xtreme Winter Trail 2020, in cui i migliori runners potranno sfidarsi su un percorso di 16,5 km (500 metri di dislivello positivo) totalmente innevato e immerso nella natura. Alle famiglie, appassionati, e a tutti coloro che vorranno vivere le stesse emozioni della Xtreme Winter Trail, ma senza un contenuto agonistico, sarà dedicato il percorso della “Family Winter Trail” (7 km con punti di ristoro lungo il tracciato).

Le iscrizioni per la Xtreme Winter Trail e per la Family Winter Trail (gratis per i bambini sotto i 10 anni) sono aperte sul sito ufficiale dell’evento al seguente link: http://www.xtremetrail.it/iscrizioni/

Per gli iscritti alla Xtreme Winter Trail è previsto un ricco pacco gara che comprende una maglia tecnica a maniche lunghe firmata Crazy Idea.

Xtreme Days Winter Edition e Xtreme Winter Trail 2020 contano sul supporto di Crazy Idea, Nortec, Sappada Dolomiti Turismo, Comune di Sappada, Alea, Turismo FVG.

“Siamo felici - ha detto Alberto Gottardo, presidente del Comitato organizzatore Xtreme Days Festival – di dare nuovamente il via, con ancor maggior impulso, all’edizione 2020 del Xtreme Days Festival evento giunto alla sua sesta edizione e che, fino ad oggi, ha registrato numeri in crescente aumento sia per quanto riguarda la presenza di pubblico, non solo del Friuli Venezia Giulia, sia per l’attenzione dedicata dagli addetti ai lavori e dalla stampa. Sappada, per la qualità della propria ospitalità e strutture è stata la scelta migliore per il primo degli appuntamenti Xtreme Days 2020 e sin d’ora il nostro ringraziamento va a chi ha reso possibile questo impegno che nasce dalla perfetta sinergia e condivisione di idee e obiettivi tra tutti i soggetti che sono al fianco dell’evento: istituzioni, sponsor, atleti partecipanti, volontari, appassionati e praticanti di quelli che sono gli sport che rappresentano l’anima di Xtreme Days Festival”.

L'assessore allo sport, il campione olimpico Silvio Fauner si dice entusiasta dell'opportunità di poter ospitare l’edizione invernale degli Xtreme Days 2020: "Sappada ha acquisito negli anni la nomea di terra di campioni grazie alle nostre 10 medaglie olimpiche. Qui lo sport è di casa e poter offrire ai nostri ospiti, oltre alla possibilità di praticare sport invernali tradizionali, anche quella di entrare in contatto con nuove e originali tendenze come quelle che propone Xtreme Days Festival credo sia un importante obiettivo".