Gorizia, sigillo della città a Camossi e Jacobs

Gorizia celebra i suoi campioni. Il sindaco Rodolfo Ziberna ha annunciato la decisione di conferire all’allenatore goriziano Paolo Camossi e al campione olimpico Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri a Tokyo 2020, il Sigillo Trecentesco della Città.

“La nostra città è sempre stata amica dello sport – ha commentato Ziberna – ed è sempre stata culla di grandi campioni, alcuni di questi sono goriziani di nascita, come Camossi, altri di adozione, come Jacobs, che ha vissuto nella nostra città per un periodo, fino a pochi anni fa, dichiarando anche sulla stampa di apprezzare molto Gorizia per essere una città a misura d’uomo e allenandosi in una struttura eccezionale come il campo Fabretto, che in tanti anni ha visto nascere e crescere decine e decine di campioni di ogni disciplina, dall’atletica fino alla preparazione per lo sci".

"Ho vissuto con grande emozione la gara di domenica e il pensiero che questa impresa storica sia iniziata correndo lungo la pista di atletica di Gorizia mi fa provare un insieme di emozioni incredibili. Non ho dubbi che tutti i goriziani, come me, siano orgogliosissimi per questa medaglia. Oltre alla consegna del sigillo, stiamo ragionando su altre iniziative volte a ricordare nel tempo che questa straordinaria impresa è maturata proprio a Gorizia". Ancora da fissare la data della consegna del doppio Sigillo, che sarà concordata con i due festeggiati al loro rientro dal Giappone.