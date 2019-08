Grado, attesa per Let’s Go Triathlon

L’edizione 2019 della Let’sGoTriathlon Grado, si svolgerà il 30-31 agosto e l’1 settembre. La manifestazione è organizzata dal Circolo Sportivo Adria Gorizia Triathlon, associazione impegnata anche in una iniziativa di solidarietà: parte dei proventi della competizione, infatti, saranno impiegati a sostenere un progetto di opere pubbliche in Somalia.

L’Isola del Sole, dunque, è pronta a ospitare oltre 600 triatleti che parteciperanno alla 21° edizione del Triathlon di Grado, gara Gold del rank nazionale, cioè tra i migliori eventi di triathlon nazionali con la partecipazione di atleti provenienti dal Triveneto, Italia, Austria, Germania, Slovenia e Croazia.

Il programma della manifestazione si articolerà in tre distinte giornate: venerdì 30 agosto prova del percorso ciclistico con la partecipazione anche di associazioni amatoriali di Grado e della regione; sabato 31 agosto, alle ore 13, è prevista la partenza dell' evento principale, il Triathlon Olimpico No-draft (km 1,5 di nuoto, km 40 di bici, km 10 di corsa), con cerimonia delle premiazioni in programma alle ore 17. A conclusione della manifestazione, domenica 1 settembre, alle ore 12, si svolgerà la gara di Aquathlon Classico, prova che consiste nel percorrere di seguito 2.500 m di corsa, 1.000 m di nuoto e poi, nuovamente, 2.500 m di corsa.

Come ogni anno, il numeroso pubblico di appassionati e turisti potranno assistere e trasmettere entusiasmo agli atleti lungo la spiaggia, gli argini della laguna e le strade del centro cittadino di Grado.

Tutte le informazioni per iscriversi alle gare su: www.letsgotriathlon.it.

La manifestazione verrà realizzata grazie al patrocinio del Comune di Grado, alla fondamentale collaborazione di Grado Impianti Turistici, il supporto della Regione Fvg, PromoTurismo Fvg, del Coni, Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e, soprattutto, allo sponsor principale Radenska di Marzoli&Nanut Gorizia, Bcc Staranzano Villesse, Audi Eurocar, Volchem Integratori, PM Service, Dana Sport, La Ciacolada. Il grande e prezioso impegno dei 200 volontari, della Protezione Civile di Grado, delle associazioni Canottieri Ausonia, Lega Navale di Grado, Cota, Ari di Gorizia, Aipi di Fossalon, Uc Caprivesi, Asd Maratona Città del Vino, KiteLife Grado, garantirà il supporto necessario per lo svolgimento di una così complessa manifestazione.

Dalle 13 alle 16, per chi proviene da Monfalcone, Grado è raggiungibile con deviazione per San Lorenzo di Fiumicello in Località Fossalon, mentre la strada SR352 da e per Aquileia non sarà interessata dai percorsi gara e pertanto sempre transitabile.