Grado, la carica degli 800 per Let’s Go Triathlon

Provengono da sei Stati, cioè Slovenia, Austria, Germania, Svizzera e Svezia oltre che dalla penisola, e da 11 regioni italiane, comprese Sicilia e Val d’Aosta: saranno complessivamente 800 i partecipanti nel fine settimana al Triathlon Olimpico no-draft e al Triathlon Sprint promossi con il marchio Let’s Go Triathlon dal Circolo Sportivo Adria Gorizia Triathlon.

Per l’esattezza il tradizionale Olimpico no-draft in programma sabato 3 ha raggiunto il sold out con 570 iscritti (di cui 90 donne), mentre 227 saranno ai nastri di partenza per la gara su distanza Sprint domenica 4 (di cui 59 donne). Una doppia sfida che consentirà di immergersi nelle bellezze di Grado e della sua laguna, dato che secondo la formula collaudata i percorsi si snoderanno tra la spiaggia, i dintorni dell’Isola del sole e il centro storico. Tutti gli atleti potranno registrarsi e ritirare il pacco gara già venerdì 3, dalle 18 alle 20, nella segreteria gara nella piazzetta del Parco delle Rose, che sarà ancora una volta il cuore pulsante della manifestazione. L’edizione 2022 del Triathlon di Grado potrà vantare sabato 3 la presenza di un testimonial d’eccezione: il 26enne goriziano Francesco Ippolito, stella internazionale del nuoto per salvamento dopo i recenti trionfi ai World Games negli Stati Uniti, dove ha conquistato un oro e cinque argenti. L’atleta della Gorizia Nuoto detiene inoltre il record del mondo assoluto nei 100 metri percorso misto e il record italiano assoluto nei 50 metri trasporto manichino.

Triathlon Olimpico No-Draft - sabato 3 settembre

La 23esima edizione del Triathlon di Grado su distanza olimpica F.I.TRI. (un chilometro e mezzo di nuoto in mare, 40 chilometri in bici e 10 chilometri di corsa) porterà prima gli atleti nel tratto antistante alla spiaggia GIT all'altezza del Parco delle rose, poi per la frazione su due ruote (con scia vietata) il serpentone arriverà fino alla località Punta Sdobba–Caneo di Fossalon. Per la frazione di corsa il tracciato si snoderà tra la spiaggia principale e il centro storico cittadino, con arrivo finale al Parco delle Rose. L’apertura delle registrazioni atleti (nel Parco delle Rose) è prevista alle 9, la partenza alle 12.45. Non mancheranno i nomi di spicco, che renderanno la sfida ancora più accesa: tra gli iscritti figurano Alessandro Fabian, che ha all’attivo diversi titoli italiani assoluti dal 2006 in poi e la partecipazione a tre Olimpiadi, e Federico Spinazzè, vincitore a Grado lo scorso anno. Le premiazioni sono previste alle 17 al Parco delle Rose.

Triathlon Sprint - domenica 4 settembre

Agonisti, giovani e aspiranti triatleti potranno cimentarsi in 750 metri di nuoto da effettuare a rettangolo con un giro unico in senso orario, in venti chilometri di ciclismo su un tracciato pianeggiante da coprire due volte e in cinque chilometri di corsa organizzati in due giri. Anche in questo caso ritrovo e registrazioni dalle 9 al Parco delle Rose, mentre il via sarà dato alle 13. Le premiazioni si svolgeranno alle 16.

Le modifiche alla viabilità

Per garantire la sicurezza e la regolarità della gara, su ordinanza della Prefettura di Gorizia e del Comando di Polizia Locale di Grado, sabato 3 la strada SP19 Monfalcone-Grado resterà chiusa al traffico da Fossalon (presso il ponte per S.Lorenzo di Fiumicello) a Grado dalle 13 (fino al termine della frazione ciclistica) alle 16. Il percorso della frazione ciclistica del Triathlon Sprint di domenica 4 interesserà il tratto da Grado al Campeggio Europa-Villaggio Primero. Per garantire la sicurezza e la regolarità della gara, su ordinanza della Prefettura di Gorizia e del Comando di Polizia Locale di Grado, è stato deciso che la strada SP19 Monfalcone-Grado resterà chiusa al traffico dal Campeggio Europa-Villaggio Primero a Grado dalle 13 fino al termine della frazione ciclistica alle 14.30. In entrambe le giornate l’accesso e l’uscita da Grado sono garantiti (IL TRAFFICO SARA' SEMPRE APERTO) percorrendo via Riva Zaccaria e la strada SR 352 Grado-Belvedere-Aquileia.

I partner

Le manifestazioni sono realizzate sotto l’egida della F.I.TRI. - C.O.N.I., con il patrocinio del Comune di Grado, che garantisce anche il supporto della Protezione Civile, il sostegno della Regione FVG Sport e Turismo, oltre che con la fondamentale collaborazione di Grado Impianti Turistici. Lo sponsor principale è Radenska di Marzoli&Nanut, a cui si affianca BCC Staranzano Villesse filiale di Grado, VOLCHEM integratori, Grand Hotel Astoria, La Ciacolada, DANA SPORT e AUTOFRANCE Gorizia. Il presidio e il controllo delle strade, nonchè eventuali situazioni di emergenza, saranno curate dal personale dell’organizzazione, associazioni di volontariato, Protezione Civile di Grado, Polizia Municipale di Grado, Carabinieri e SOGIT sezione di Grado, per un totale di oltre 150 operatori presenti. LNI - Lega navale Italiana di Grado garantirà imbarcazioni per l’assistenza e il controllo del percorso e KiteLife Grado fornirà il supporto con i Sup. Udine Triathlon Team, Bike&Run Gorizia e U.C. Caprivesi MTB Team presiederanno tutto il percorso corsa. L’Ipa-Associazione internazionale di Polizia e l’Associazione Angeli in moto FVG forniranno il supporto sulle strade e il controllo dei percorsi ciclistici assieme ad A.R.I. associazioni radioamatori Gorizia.

“Abbiamo superato le aspettative e i numeri dello scorso anno. Gli ingredienti per una 23esima edizione quanto mai avvincente ci sono tutti: il sold out dell’Olimpico, con la partecipazione di tanti triatleti stranieri, e la massiccia adesione allo Sprint sono dei risultati che premiano il nostro lavoro. Senza dimenticare il recente tutto esaurito che abbiamo registrato dalla Barbanade di giugno e, visto che ci piace sperimentare, la buona prova fatta con il Grado Laguna Trail, una corsa non competitiva al tramonto tra mare e laguna di 23 km ”, commenta il presidente del Centro Sportivo Adria – Gorizia Triathlon, Marco Vidoz.

Per saperne di più consultare il sito internet www.letsgotriathlon.it