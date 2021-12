Gran finale per il calendario Help Haiti

"Eventi come Help Haiti sono l'esempio del modo in cui il connubio tra sport e solidarietà possa dare risultati encomiabili sia in termini di aiuti concreti a popolazioni in difficoltà, sia per la capacità di aggregare le comunità locali attorno ad obiettivi condivisi e creare indotto e promozione turistica". È questo il commento che l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha portato all'evento pre natalizio "Help Haiti" che avvicina il Friuli all'isola caraibica attraverso il ciclismo e una raccolta di fondi.

"Un encomio particolare va al mondo privato e ad aziende come Chiarcosso che, promuovendo queste iniziative, dimostra la volontà concreta delle aziende più evolute di crescere anche sotto il profilo della responsabilità sociale d'impresa. Il profitto moltiplica esponenzialmente il proprio valore se condiviso con il benessere di tutti e in questo caso con il futuro di una popolazione martoriata da avvenimenti avversi. A ciò si unisce la lungimiranza di creare un appuntamento sportivo esaltante con ricadute anche sul territorio locale in termini di promozione turistica e identità" ha aggiunto ancora Bini.

La serata si è svolta nella sala Haiti del Gruppo Autotrasporti Chiarcosso a Udine ed è stata aperta da Sante Chiarcosso, presidente della Asd Chiarcosso Help Haiti che ha illustrato la situazione sull'isola e le iniziative solidaristiche dell'associazione.

Nel corso dell'evento, a cui hanno preso parte anche gli amministratori delle Valli del Natisone dove ogni anno si svolge la gara ciclistica solidale, si sono svolte le premiazioni degli atleti che hanno primeggiato nelle classifiche della Combinata 2021, ovvero la somma dei piazzamenti ottenuti nella Granfondo Help Haiti del 16 maggio 2021 a Cividale e la Marathon Mtb di Attimis del 11 luglio. A fare da testimonial dell'evento sono stati chiamati Katia Aere, atleta paralimpica, bronzo a Tokyo 2020 nella handbike e Alessandro De Marchi, ciclista professionista, quest'anno fregiatosi della maglia rosa al Giro d'Italia e vincitore della Tre Valli Varesine, oltre che campione europeo team Relay.