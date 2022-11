Gran finale per le corse Help Haiti

Sabato 12 novembre è il giorno designato per la grande festa delle premiazioni dei circuiti Alpe Adria, Cycling Italia e Leon d’Oro per la stagione 2022. Nel salone delle cerimonie dell’azienda vitivinicola Valle, in via Nazionale 3 a Buttrio, l’associazione Chiarcosso Help Haiti organizza l’evento al quale partecipano ospiti di eccezione.

Assieme al dottor Sante Chiarcosso, i vincitori di tutte le categorie nei tre circuiti saranno applauditi anche da Alessandro Ballan, ex azzurro, ciclista professionista ad altissimo livello per oltre dieci anni, campione del mondo nel 2008 e vincitore del Giro delle Fiandre nel 2007, e da Andrea Cainero, figlio del patron Enzo e co-organizzatore della tappa del Giro d’Italia 2023 sul monte Lussari.

Con loro, tutti gli organizzatori delle gare e dei circuiti, compresi quelli oltre confine: Erika Cotic, Norbert Unterkopfler, Gorazd Penko, Fabio Forgiarini, Eraldo Scipioni, Renzo Ferrati e Luca Baldo, in rappresentanza della Rad Marathon, della Marathon Franja, della Carnia Bike, della Bora Multisport, degli Amici dell’Udace, dei Ciclisti Veneti e della 3B Salgareda.

Un momento speciale sarà dedicato anche a Silvano Assaloni, trionfatore ai recenti UCI Gran Fondo World Championships a Trento, nella categoria master 80-84 di mediofondo.

L’evento inizia alle 17, con il saluto di Paolo Valle, padrone di casa, e con l’intervento degli ospiti. Sante Chiarcosso dà poi la stura alle premiazioni che coinvolgono una settantina di atleti che hanno conquistato le vittorie di categoria nei tre circuiti: Leon d’Oro, Alpe Adria e Cycling Italia.

L’occasione della festa delle premiazioni 2022 è anche una propizia opportunità per fare il punto sulle iniziative della Pane Condiviso Odv, assieme alla signora Ivana Mary Agosto Chiarcosso. A fine evento, a tutti i presenti è offerto un buffet.