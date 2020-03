Grand Prix di Budapest, Giulia Rizzi ai piedi del podio

Si è concluso a Budapest il Grand Prix FIE di spada maschile e femminile. I colori azzurri rimangono ai piedi del podio con Matteo Tagliariol e Giulia Rizzi, che concludono ai quarti di finale le rispettive gare.

L'udinese ha portato l'Italia ai piedi del podio nella gara di spada femminile. Si era aggiudicata con il punteggio di 12-6 il derby friulano contro Mara Navarria, che conclude quindi agli ottavi il suo percorso di gara. Rizzi è poi uscita sconfitta per 15-13 dall'assalto contro la francese Alexandra Louis Marie, concludendo al sesto posto in classifica generale.

"Il mio Grand Prix di Budapest si conclude con consapevolezza e serenità", ha commentato Navarria. "Chiudo al decimo posto, soddisfatta pur sapendo di non essere al massimo della mia condizione fisica in questo momento. Continuiamo a lavorare per migliorare sempre. Ora, non vedo l’ora di tornare a casa e stare con la mia famiglia in questo momento così impegnativo per il nostro Paese".