Granfondo Help Haiti, iscrizioni promozionali

L'edizione numero 28 della Granfondo Help Haiti sarà un evento speciale perché sarà quella del ritorno dell'entusiasmo attorno a una corsa ormai classica nel panorama ciclistico regionale, nazionale ed internazionale. Sante Chiarcosso e lo staff di Help Haiti vogliono però farlo diventare un appuntamento di straordinario valore, grazie a una serie di iniziative e di promozioni riservate ai bikers che solcheranno le strade del Cividalese e delle Valli, il 16 maggio.

Grazie a una speciale convenzione, il Comitato Help Haiti ha deciso di riservare una promozione speciale a tutti i partecipanti che siano iscritti al circuito della Maglia Nera e ai partecipanti della Corsa per Haiti che arriveranno da fuori i confini nazionali e che non sono riusciti a correre nel 2020, andando a correre nelle altre manifestazioni del GP Maglia Nera.

I biker che hanno dunque "sacrificato" la propria partecipazione alla Corsa per Haiti 2020, in favore di altri eventi griffati "Maglia Nera", quest'anno hanno l'opportunità di iscriversi alla sola Granfondo organizzata dall'Asd Help Haiti per il 16 maggio al prezzo speciale di 50,00 (cinquanta) euro. Questa promozione è valida fino al 12 maggio e comprende anche l'ingresso in una griglia riservata alla partenza della corsa.

Lo stesso prezzo in promozione è riservato ai ciclisti che arrivano dall'estero: la quota d'iscrizione promozionale di 50 euro per i bikers provenienti da oltre confine è intesa per venire incontro alle esigenze di tutti coloro che dovranno obbligatoriamente fare i tamponi per entrare in Italia.

C'è dunque tutto il tempo, da oggi e fino al 12 maggio, per approfittare di questa opportunità decisa da Sante Chiarcosso e dallo staff di Help Haiti.

Giova ricordare a tutti che il giorno della gara, domenica 16 maggio, non ci si potrà più iscrivere alla cosa, poiché le iscrizioni andranno necessariamente effettuate entro il sabato 15 maggio. Domenica 16 maggio, prima della partenza, rimarrà attivo solo il servizio di consegna dei pacchi gara riservati a tutti i partecipanti.