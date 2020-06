Gravissimo incidente per Alex Zanardi

Sono ore di apprensione per tutto il mondo dello sport, che sta facendo il tifo per Alex Zanardi. Il campione di handbike, diventato un modello e una fonte d'ispirazione per la sua capacità di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà della vita, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. E' stato travolto da un camion in provincia di Siena, durante una tappa della staffetta Obiettivo tricolore.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l'ex pilota automobilistico, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in curva sulla sua handbike, abbia perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta, dove stava sopraggiungendo il mezzo pesante. Nel violento impatto, il campione ha riportato un forte trauma cranico. Il bollettino medico riferisce che le sue condizioni sono gravissime; è ricoverato in terapia intensiva al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia.

La staffetta era stata lanciata proprio da Zanardi per portare, da nord a sud della Penisola, un messaggio di riscatto e di rinascita rivolto a tutto lo sport, ma anche al Paese, dal mondo paralimpico. E proprio domenica 14 giugno, l'iniziativa aveva fatto tappa a Palmanova.

Tantissimi i messaggi di vicinanza, a partire dal premier Giuseppe Conte, che su twitter scrive: "Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te".

"Ciclismo e paraciclismo in questo momento non possono che essere tutti dalla parte di Alex Zanardi", scrive il presidente della Federciclismo Renato Di Rocco. "Il suo esempio è stato fonte di ispirazione per tanti di noi e adesso è il momento di fargli sentire tutto il calore del nostro mondo: forza Alex!".