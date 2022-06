Gruppo Edilimpianti entra nella Pallacanestro Trieste

Settimo Real Estate - azienda del Gruppo Edilimpianti Trieste – Trieste Entra in Gioco e Andrea Monticolo comunicano di aver finalizzato la compravendita delle quote di partecipazione nella Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l.

L'atto notarile di cessione - preceduto dalla formale rinuncia al diritto di prelazione da parte degli altri soci - è stato formalizzato dinanzi ad Alberto Giarletta, ufficializzando la cessione delle quote di Trieste Entra in Gioco e di Andrea Monticolo. Il Gruppo Edilimpianti Trieste desidera ringraziare tutti i soci di Pallacanestro Trieste 2004 e in particolare Alessandro Busetti e Andrea Monticolo per la disponibilità e la cortesia dimostrate.

"Siamo ufficialmente nella compagine societaria della maggior società cestistica cittadina", così il Direttivo del Gruppo Edilimpianti Trieste, "e ne siamo molto orgogliosi. Questo però non è un traguardo, bensì il punto di partenza di un'avventura di cui vogliamo essere protagonisti. L'impegno, la dedizione e la professionalità che ogni giorno utilizziamo per le nostre aziende, da oggi troveranno applicazione anche nella Pallacanestro Trieste, che consideriamo un bene assoluto della città e dei tifosi. Ci metteremo subito a lavorare assieme agli altri soci per contribuire a creare le migliori condizioni affinché la squadra possa interpretare al meglio il ruolo che merita nel panorama cestistico nazionale".

Commenta Alessandro Busetti, Presidente di Trieste Entra in Gioco: “Purtroppo le regole della Lega sono cambiate e per associazioni con la nostra forma giuridica è diventato impossibile continuare a fornire supporto in questo contesto. Fortunatamente, questa trasformazione arriva in un momento favorevole per entrambe le realtà. Per Trieste Entra in Gioco si prospettano nuovi programmi di sviluppo delle attività sociali; per la società sportiva si presenta l’occasione di una fioritura grazie all’ingresso di nuove spinte dell’imprenditoria locale. Ribadisco che ci sentiremo sempre legati alla Pallacanestro Trieste, mantenendo intatto il supporto come tifosi".

Soddisfatto anche Andrea Monticolo: “Nonostante sia stata una decisione sofferta, mi sento orgoglioso di avere agito per il bene della società sportiva. La mia volontà, come privato e come Presidente del gruppo Monticolo&Foti, è sempre stata quella di sostenere la Pallacanestro Trieste e in questo momento ho ritenuto necessario facilitare il ricambio delle forze che la sostengono, dando nuovi impulsi e maggiore solidità alla società.”