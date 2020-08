Gtn e Quadrifoglio a caccia del titolo U18

Questo fine settimana, scatta la prima manifestazione nazionale ufficiale post covid, il Campionato italiano per società Under 18. La manifestazione si disputa a Point Saint Martin (Aosta) e prevede la fase finale a otto squadre. Accanto alle friulane Gtn Laipacco e Fagagna, in lizza ci sono Borgonese, Beinettese, Carmagnola, Andora Bocce, Noventa e la favorita Bassa Valle, padrona di casa.

Semafori verdi oggi alle 9 con il sorteggio per la composizione delle due poule da quattro, con i tre incontri che si svolgeranno uno in mattinata, uno al pomeriggio e il recupero alla sera. Domenica mattina dalle 9 la semifinale e alle 14 la finale. Gli incontri della domenica possono essere seguiti in streaming dal canale YouTube e Facebook della Federazione Italiana Bocce.

Per le due friulane il percorso non sarà facile anche se la voglia, la coesione e il gruppo possono dare risultati inaspettati. La Gtn Laipacco, campionessa regionale, si presenta con Giulia De Lorenzo, Patrizia Galletta, Cristina Budai e Fabio di Lenardo, affidati al ct Milco Marioni e all’assistant coach Marco Puzzolo, mentre la Quadrifoglio schiera Luca Miani, Giacomo Sant, Guido Ridolfo, Michele Feruglio, diretti dal tecnico Eliseo Bulfone e dall’assistente Gianluigi Ziraldo.

Favoriti i campioni in carica della Bassa Valle, del già plurititolato Mattia Falconieri e compagni, ma le altre squadre non staranno a guardare e metteranno in campo i loro ragazzi migliori con tattica e strategia.

Il presidente della Bassa Valle, Amilcare Giopp, sta apportando gli ultimi ritocchi organizzativi insieme ai suoi collaboratori, e precisa: “Porte aperte al pubblico, con numero chiuso in base ai posti disponibili. Naturalmente saranno privilegiati genitori e accompagnatori”.