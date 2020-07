Gtn Laipacco campione regionale U18

Titolo regionale nel campionato di società Under 18 conseguito dall'Asd Gtn Laipacco al termine del girone eliminatorio. La formazione composta da Giulia De Lorenzo, Patrizia Galletta, Cristina Budai e Fabio di Lenardo, affidati al ct Milco Marioni e all’assistant coach Marco Puzzolo, centra il primo obiettivo.

“Non è stato facile riprendere l’attività dopo il periodo di fermo", sottolinea il presidente Danilo Beltrame, "ma nonostante tutto, e nel nostro piccolo, siamo stati capaci di mettere in campo una formazione competitiva e di raggiungere un primo traguardo, con l’auspicio di ambire al podio nazionale".

Le bocce stanno partendo a rilento per via dell’insicurezza che si sta vivendo e per via delle varie norme post-covid a cui sono soggette le società che vogliono organizzare eventi. Le prime manifestazioni in programma in regione sono per l’appunto i campionati di società Under 15 e 18. Le società sono poche per tante ragioni e le più audaci sono solamente tre negli under 18 e due negli under 15.

Gli U18, vista la finale nazionale l'1-2 agosto a Point Saint Martin, hanno disputato un girone all’italiana a incontro unico nelle date 4, 8, 11 luglio con i seguenti risultati: Bujese-Quadrifoglio 4-8, Gtn-Laipacco-Bujese 8-4, Quadrifoglio-Gtn Laipacco 3-7. La classifica è: Gtn Laipacco, Quadrifoglio, Bujese.

Mentre la Gtn Laipacco si sta organizzando per le finali nazionali, la Quadrifoglio di Fagagna per avere la stessa ambizione deve superare un ulteriore step, ovvero, lo spareggio con la seconda classificata del Veneto - la Saranese – che si giocherà sabato 18 luglio a Fossalta di Portogruaro alle 16.

La fase regionale degli U15 si svolge in due giornate andata e ritorno tra Quadrifoglio e Cussignacco il 23 (a Cussignacco) e il 28 (a Fagagna) luglio.

Campionati Serie A. Il campionato di serie A e A2 è rimasto fermo a due giornate dalla conclusione. Il girone nord-est della serie A2 ha la seguente classifica: Marenese 32, Dolada 24, Quadrifoglio 20, Cussignacco, Chiesanuova e Pederobba 18, Snua e Villaraspa 10, Tre Stelle 6, Maxim 4. L’intenzione federale è quella di completare le due giornate e disputare i play off promozione nel mese di settembre.