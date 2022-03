Handbike, Katia Aere è ripartita a tutta da Salizzole

Buona, anzi buonissima la prima. Ieri, alla prima gara stagione di handbike, a Salizzole, dove si è disputato il 10° Trofeo Vicentini Carni-10° Trofeo senza barriere, Katia Aere è (ri)partita a tutta come fa sempre: dall’83° posto sulla linea di partenza, ha chiuso la gara al 18° assoluto, prima donna assoluta e di categoria.

Più forte che mai, pure oltre gli imprevisti: “Fino al giorno prima non ero certa di portarmi a casa il risultato a causa di qualche problema meccanico di troppo: per questa vittoria ringrazio Michele, Alberto e Giuseppe che si sono impegnati per risolvere in tempo l’inghippo”.

Insomma, chi ben comincia è a metà dell'opera: “La stagione è lunga e ricca di impegni: iniziare col piede giusto aiuta a rendere più chiari gli obiettivi” dice l’atleta della Polisportiva Trivium di Spilimbergo.

“Cambiano la livrea e il volto di chi ha deciso di accompagnarmi in questa fantastica avventura ma lo spirito è lo stesso di sempre: i sorrisi e gli abbracci di chi incontri sul campo gara sono quelli che colorano la giornata al di là del risultato” sottolinea il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo che si sofferma sulla gara: “E’ andata alla grande, quello che avrei voluto fare ho fatto in modo che succedesse. Francesco, il mio coach, prima della partenza mi ha detto: “Fa in modo che il fatto di partire per ultima a oltre 2 minuti dalla partenza dei maschietti diventi l'obiettivo di andarli a prendere”. Beh, l’ho seguito alla lettera. Oltre a che a lui, il mio pensiero va a Renzo il mio vecchio coach. La dedica della vittoria al mio piccolo amico Samuele e alla sua mamma Vanessa Iacono . Grazie a tutti, io non smetto di crederci fino al giorno dopo”.

GLI ALTRI In evidenza anche Ivan Territo e Ryan Cioccari (categoria H3), pure loro all'esordio stagionale, 15° e 16° di categoria.

Sempre ieri, a Montebelluna, al Trofeo Montano di nuoto paralimpico, Mauro Scarpa ha migliorato il suo personale sui 100 stile libero di 4 secondi: i sacrifici e la continuità negli allenamento pagano sempre.