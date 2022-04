Handbike, Katia Aere vince a Verolanuova

Da - senza quasi - non crederci. "Non svegliatemi se sto sognando". Katia Aere lo fa a occhi aperti: è tutto vero. Da quel bronzo a Tokyo2021, dopo soli tre anni di allenamenti sull'handbike, alla gara nazionale di oggi a Verolanuova per il circuito Para-cycling Cup svoltasi con due partenze.

La 51enne (categoria H5) in forza alla Trivium Spilimbergo ha vinto la gara della prima partenza che ha raggruppato le categorie maschili H1 e H2 e gli under, tutte le donne e i tricicli. Risultato: Katia ha (stra)dominato, infliggendo oltre due minuti alla pluriolimpionica Francesca Porcellato.

E pensare che alla vigilia Katia non era nemmeno nelle migliori condizioni. Ma quando è in gara, l'azzurra si trasforma: è come se entrasse in un altro mondo. L'araba fenice riparte e vola in alto. Lei è volata per tutta l'ora più un giro del "percorso cittadino molto tecnico con diversi strappetti".

Fino al traguardo, dov'è arrivata in solitaria con il braccio sinistro alzato a battere sulla testa: Katia è solida, fuori e dentro, va sempre oltre. L'agonismo le scorre fluido nel sangue.

Inoltre ieri, alla partenza, ha “colto” alcuni segni premonitori: “Sul sedile a fianco a me, in auto, mentre stavo arrivando, c’era una piuma”. E leggera è salita sull’handbike. Poi il pettorale in gara: 258. “Otto è il numero della camera dove ho dormito, oggi ho mangiato al tavolo otto. Cinque e otto sono i numeri di mio padre e della mia famiglia: pazzesco”. Tutto ha un senso, l’importante è saperlo riconoscere: Katia l’ha subito fatto proprio.

E ora si prepara per la doppia gara di Coppa del Mondo: dal 5 al 9 maggio in Belgio, la settimana successiva in Germania. Con il mirino puntato agli Europei che si terranno dal 25 al 29 maggio in Austria. Ma il suo mirino, in realtà, è sempre in azione: basta seguire i suoi allenamenti. Questione, appunto, di DNA.