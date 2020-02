Hockey in carrozzina, 2.969 chilometri per un sogno

La Nazionale Italiana di hockey in carrozzina elettrica ha lanciato il suo progetto di raccolta fondi per finanziare gli imminenti Campionati Europei. Gli Azzurri, Campioni del Mondo in carica, voleranno, infatti, in Finlandia dall’1 all’8 giugno prossimi per difendere un titolo e confermarsi ai vertici della disciplina.

Per farlo, però, è necessario uno sforzo economico non indifferente ed è per questo motivo che nasce il progetto 2.969 chilometri per un sogno. Pubblicata sulla piattaforma OSO – Ogni Sport Oltre, la campagna di finanziamento, rimarrà attiva per 40 giorni con l’obbiettivo di raggiungere i 5mila euro attraverso le donazioni di tutti coloro che desiderano prendere parte al grande sogno Azzurro (link al progetto).