I big del nuoto fanno tappa a Lignano

Il grande nuoto è di scena fino al 4 settembre a Lignano Sabbiadoro, grazie alla presenza di un nutrito numero di campioni quali Filippo Magnini, Giacomo Carini, Nicolò Martinenghi e Mike Maric, coinvolti dalla “Luca Dotto Swim Academy” che sta registrando un ottimo successo con 70 ragazzi iscritti, provenienti da tutta l’Italia.

Il palmares del nuotatore Luca Dotto è di quelli che non passano inosservati: i record di primo italiano a scendere sotto i 48 secondi nei 100 metri stile libero e di campione europeo in carica nei 100 metri stile libero in vasca corta sono solo alcuni dei risultati ottenuti da questo fortissimo atleta, specialista delle brevi distanze. I titoli internazionali complessivi contano, infatti, ben 33 medaglie.

La sua bravura nelle competizioni nazionali e mondiali va di pari passo con la sua passione a tutto tondo per il nuoto che lo ha portato a voler diventare un vero e proprio ambasciatore di questa disciplina, creando insieme al proprio allenatore Alessandro Mencarelli delle Academies dedicate ai ragazzi.

La prima edizione della Luca Dotto Swim Academy è stata organizzata nel 2019 e fin dall’evento d’ esordio ha coinvolto numerosi partecipanti, entusiasti del format e dell’atmosfera gioiosa, ma, al tempo stesso, altamente professionale che caratterizza ogni momento.

Lignano è la meta prescelta per il 2020, grazie all’apporto di Esitur, realtà di eccellenza specializzata nell’ambito dei camp sportivi che da anni si avvale della collaborazione di PromoTurismoFvg. Ottimo l’esito con una nutrita partecipazione che sancisce il successo di quella che è stata sotto molti aspetti una sfida, pienamente superata nonostante le difficoltà logistiche legate all’emergenza Covid-19.

E la decisione di dare vita alla seconda edizione della Academy di Luca Dotto a Lignano è dovuta proprio alla completezza del servizio che la località friulana può garantire anche in un anno particolare come il 2020 ai numerosi ragazzi partecipanti e ai loro genitori.

Non è la prima volta, infatti, che Lignano ospita eventi di questa portata, fra cui figura la Gazzetta Summer Camp, denominato attualmente Experience Summer Camp. La vocazione per attività dai grandi numeri e incentrate sullo sport è legata alla presenza di una struttura come il Bella Italia Efa Village che ospita una vasca olimpionica e una vasca semi-olimpionica, nonché palazzetti dello sport polifunzionali e campi sportivi per differenti discipline: calcio, calcetto, tennis, basket e pallavolo.

Tra le novità di questa edizione, il coinvolgimento, accanto ai campioni del nuoto, di Mike Maric, ex primatista del mondo di apnea, che sta insegnando ai ragazzi tutti i segreti della respirazione in acqua, elemento fondamentale per una resa atletica ottimale.

L’obiettivo di questa cinque giorni non è, tuttavia, focalizzato unicamente sull’impartire nozioni esclusivamente tecniche, ma anche sull’approccio a 360° alla vita da atleta, indissolubilmente legata una crescita personale e a un’alimentazione corretta. E per dare ai ragazzi e alle loro famiglie l’opportunità di approfondire anche questo aspetto, tra i protagonisti dell’evento è presente anche il rinomato nutrizionista Luca di Tolla che affianca numerosi sportivi nella messa a punto del loro piano alimentare ideale.