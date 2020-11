I Madracs lanciano 'Metti il Turbo - Diesel Edition'

Motori accesi, bolidi schierati e… si parte! Domenica 1° novembre ha ufficialmente preso il via (con una diretta live rivedibile sulla pagina Facebook o Youtube) Metti il Turbo – Diesel Edition, la nuova iniziativa targata Madracs Udine, che coinvolgerà il popolo verde nero per tutto il mese di novembre con l’obiettivo di raccogliere fondi e realizzare un nuovo sogno dei friulani campioni di hockey in carrozzina elettrica (qui la presentazione completa dell’iniziativa). Nessuna malattia infatti, ha mai fermato e mai fermerà la voglia di vita, la progettualità e l'energia di questo gruppo di ragazzi che hanno colto l’occasione dello stop delle attività come un’opportunità nuova, dando vita all’edizione virtuale della storica staffetta Metti il Turbo, che ogni anno nella sua veste live colora il parco Desio di Udine e che quest'anno non ha potuto vedere la luce.

Perché Diesel Edition? Perché i Madracs hanno bisogno di un mezzo attrezzato per il trasporto delle loro carrozzine elettriche. Un grande aiuto per l'attività sportiva e un veicolo per potersi muovere anche in caso di rottura dei mezzi personali, senza i quali i membri della squadra sarebbero praticamente bloccati a casa.

COME DONARE. La squadra chiama a raccolta tutto il popolo verde nero, parenti, amici, tifosi e tutti i fantastici runner che ogni anno partecipano alla classica Metti il Turbo per coinvolgerli in questo nuovo progetto. Donare è semplice ed è possibile farlo con due modalità. Online, attraverso la piattaforma www.gofoundme.com cercando il progetto “MADRACS METTI IL TURBO” o cliccando qui https://rebrand.ly/MITD_DonaOra, oppure tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato ad ASD Madracs Udine (IBAN IT 56 R 08637 63950 000023037417). In entrambi i casi, l’importo è libero e la totalità della donazione verrà devoluta all’associazione in modo controllato e sicuro e sarà interamente utilizzata per il progetto sopra citato.

CORRIAMO A DISTANZA. Uniti, anche se distanti. Con questo slogan i Madracs vogliono mantenere viva quella rete di rapporti umani che è sempre stata il motore trainante della squadra. In un momento in cui non è possibile organizzare eventi collettivi i ragazzi di coach Bredolo chiedono agli amici sportivi di raccontare e condividere le proprie corse, le camminate, le pedalate che stanno facendo in questi giorni in autonomia e in totale sicurezza nel rispetto dei decreti. L'idea è quella di creare una mappa in cui si uniranno tutti i paesi raggiunti da questa staffetta virtuale. Per partecipare a questa “rete senza confini” è sufficiente collegarsi e seguire le indicazioni per compilare il form.

LE ATTIVITÀ VIRTUALI. Oltre a raccogliere fondi i Madracs, com’è nel loro stile, vogliono offrire qualcosa al proprio pubblico e a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa. Un modo per restare in contatto in un momento complicato per tutti, condividendo qualche ora di divertimento e serenità.

Per questa ragione la pagina Facebook @iopmadracsudine sarà il quartier generale dell’iniziativa e si popolerà di dirette live (visibili anche su Youtube). Ad accompagnare i Madracs ci saranno ospiti famosi e non: l’invito a partecipare alla diretta e a interloquire con il team verde nero è infatti aperto a tutti coloro che lo desiderino, anche per condividere la propria corsa/camminata sul momento. E, per chi vorrà colorare la propria bacheca social con i colori di Metti il Turbo - Diesel Edition, sarà possibile impostare il filtro dedicato nell’immagine profilo o sulle foto scattate all’interno della piattaforma (tutte le indicazioni sulla pagina Facebook @iopmadracsudine).

Consapevole di come questo sia un momento difficile per tutti, la IOP Madracs Udine è anche convinta che soltanto mantenendo viva la solidarietà sarà possibile ricominciare, riavvicinarci e stringerci nuovamente, questa volta per davvero. Ogni donazione, grande o piccola, ogni condivisione, ogni fotografia con il logo, ogni sessione di jogging con il cuore a Metti il Turbo, sarà un grande e gradito regalo, perché tutti insieme possiamo costruire qualcosa di grande. C’è tempo fino al 30 novembre per testimoniare la vostra passione.