I numeri del Friuli Venezia Giulia ovale

Il mondo del rugby negli ultimi mesi ha lavorato incessantemente per garantire a tutti i suoi tesserati una ripresa sicura e strutturata. Il Friuli Venezia Giulia del rugby non si è risparmiato e, tra attività facoltativa proposta dalla Federazione Italiana Rugby e allenamento congiunti, organizzati tra le società regionali, il movimento ha ripreso vita e ha iniziato a guardare al futuro con grande positività ed entusiasmo.

"Noi come Comitato dobbiamo supportare e incentivare la ripresa delle attività - commenta Emanuele Stefanelli, presidente del Comitato Rugby Fvg - inevitabilmente qualche giocatore si è preso una pausa, ma tutto sommato devo dire che il movimento regionale ha risposto bene e, sui campi d'allenamento e di gioco, abbiamo visto tanti atleti che hanno confermato il proprio tesseramento e, soprattutto tra i giovani, sono arrivate nuove leve. I nostri progetti? Incentivare l'attività e supportare una programmazione dettagliata per la partenza definitiva di settembre".

Nello specifico ecco i numeri del Comitato Fvg a giugno 2021

Totale tesserati: 2145; Gorizia: 22, Udine: 1.135, Trieste: 282, Pordenone: 706.

I numeri per categoria: Old: 95; Seniores: 248; Seniores femminile: 49; Under 6: 178, U8: 186, U10: 222, U12: 220, U14: 159, U16: 145, U16 femminile: 7, U18: 99, U18 femminile: 5.