I primi podi di Eyof Fvg

Eyof Fvg, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, è entrato oggi nel vivo delle competizioni della lunga settimana che coinvolge l’intera Regione che ha abbracciato le delegazioni delle varie Squadre Nazionali protagoniste di questo atteso appuntamento sportivo internazionale.

L’attenzione oggi era tutta sull’ovale di ghiaccio dello short track al Pala “Vuerich” di Pontebba dove, sia le donne che gli uomini, hanno disputato in mattinata le batterie di qualificazione per le finali sulla distanza dei 1500 metri. Il podio femminile vede sul gradino più alto la bandiera della Polonia con Anna Mazur (2:36.380) che vince la finalissima, regolando rispettivamente la compagna di squadra Kornelia Kozniak e l’ungherese Doria Szigeti. Per i colori azzurri, va segnalato il sesto posto di Chiara Rodondi. Tra gli uomini la medaglia d’oro va all’Ungheria con Dominik Major (2:22.573). Argento al norvegese Miika Johan Klevstuen e bronzo al polacco Dominik Palenceusz.

Nel pomeriggio odierno si sono disputate anche le prime batterie della staffetta mista sulla distanza dei 2000 metri mentre domani verranno assegnate le medaglie per la specialità individuali donne e uomini sulla distanza sprint dei 500 metri.

Sempre nel pomeriggio ci sarà l’esordio dell’hockey maschile nel Palazzetto allestito presso il padiglione 6 della Fiera, a Torreano di Martignacco (Udine) con le prime due sfide di girone tra la Finlandia opposta al team tedesco e con il match tra Svizzera e Lettonia. Sempre alla Fiera, al Padiglione 5, ha aperto il “Villaggio dello Sport” che prevede la promozione di una decina di Federazioni Sportive che vi hanno aderito e le Associazioni Sportive Benemerite ANSMES, ANAOAI, PANATHLON International e UNVS. Il padiglione sarà aperto al pubblico fino al 27 gennaio con orario 14:30-22:30. Ritornando all’hockey, in campo anche le squadre femminili all’Eis Sport Arena di Spittal an der drau in Austria.

Da domani entrano in azione i giovani atleti di molte altre discipline dove si assegneranno le medaglie per il freestyle skiing - slopestyle big air (maschile e femminile) e per lo snowboard freestyle big air (maschile e femminile): entrambe le finali saranno in scena sul Monte Zoncolan.

A Sappada prime competizioni dello sci nordico sulle distanze di 7,5 km (femminile) e 10 km (maschile) a tecnica classica. Al via anche gli incontri di curling al Palaghiaccio di Claut e ai salti a Planica (Slovenia) sul trampolino hs 102, per la gara individuale.

News, dirette streaming, gallery, risultati sono disponibili direttamente sul sito www.eyof2023.it. Il Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea 2023 in Friuli Venezia Giulia è supportato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Regione.