I supporter dell'Udinese fanno il tifo... contro il Covid-19

Uno striscione dedicato a chi si trova in ospedale in questi giorni difficili, siano pazienti, operatori, personale medico, è stato affisso questa mattina su una parete del parcheggio del Santa Maria della Misericordia di Udine. L’iniziativa è dei tifosi dell’Udinese, con Associazione Udinese Club e Associazione Curva Nord che si sono unite per mandare un messaggio di forza e incoraggiamento visibile a chi arriva in ospedale e a chi si trova nel padiglione centrale, ma anche a chi transita lungo via Forni di Sotto.

Per dimostrare vicinanza e gratitudine hanno scelto una frase particolarmente cara ai tifosi friulani: La gente come noi non molla mai, accompagnata da un grande “grazie”.