Igor Cassina terrà a battesimo l'area fitness del Tiare

Salute e benessere sono da tempo valori fondamentali per il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse, che per questo s’impegna costantemente per promuovere iniziative che aiutino la collettività a riconoscerne l’importanza e ad adottare stili di vita che li includano, a maggior ragione dopo l’esperienza dei mesi colpiti dalla pandemia.

In quest’ottica quindi il Centro ha allestito la Tiare Free Fitness Area: una funzionale area libera gratuita per praticare il proprio sport a cielo aperto.

Lo spazio sarà inaugurato giovedì 26 maggio con la partecipazione straordinaria di Igor Cassina, campione olimpico nella specialità della sbarra e oggi allenatore di ginnastica artistica. È stato il primo atleta al mondo a presentare un Kovacs teso con avvitamento a 360° sull'asse longitudinale e, come riconoscimento, la federazione internazionale ha dato il suo nome all'elemento, che dal 2002 è dunque ufficialmente chiamato "Movimento Cassina".

La palestra en plain air dispone di 200 metri di pista rossa e di 5 aree dedicate a tutte le esigenze (Stay Soft! Be Powerful! Cardio! Cross-training! Stay Balanced!). Situata in prossimità dell’ingresso principale, sarà fruibile da tutti gratuitamente e su ogni attrezzo verrà riportato come svolgere correttamente il relativo esercizio. Sui cartelli appositamente posizionati verrà indicato inoltre il QRCode per scaricare l’APP gratuita Freetness disponibile sia su ITunes sia su Google Play Store. Insomma, è il posto perfetto per allenarsi qualunque sia il proprio grado di preparazione!

Durante l’inaugurazione, accompagnata dalla selezione musicale di RadioPuntoZero e con la presentazione di Igor Damilano, un personal trainer mostrerà l’utilizzo dei diversi attrezzi che i partecipanti potranno provare. Saranno, inoltre, distribuiti dei drink freschi e salutari nel Chiringuito allestito sempre all’esterno appositamente per la giornata.

“Riteniamo che sia nostra responsabilità agevolare il più possibile le persone a scegliere uno stile di vita sostenibile e salutare. Con l’allestimento di questa palestra all’aperto Tiare Shopping prosegue il suo impegno in questa direzione, già dimostrato con il calendario “Zumbiamo” offerto la scorsa estate. Vogliamo aiutare i nostri clienti a vivere una vita più consapevole e più sana attraverso l’attività fisica che può essere svolta in un contesto comodamente raggiungibile e protetto” afferma Giuliana Boiano, Direttore Meeting Place Villesse Tiare Shopping.