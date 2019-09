Il 55° Giro del Fvg va a Clément Champoussin

E' il francese Clément Champoussin, portacolori della Chambery Cyclisme Formation, il re del 55° Giro ciclistico internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia per under 23 ed élite che ha vissuto, a San Daniele, la sua quarta, straordinaria tappa. Gli atleti, reduci dalle fatiche dei primi tre giorni e, soprattutto, dalla pioggia e dagli sforzi fatti nella giornata precedente, con le salite a Porzus, Castelmonte e San Floriano nelle gambe, hanno offerto uno spettacolo tecnico ed atletico di alto livello.

Alta velocità, generosi e coraggiosi tentativi di fuga, attacchi a viso aperto dei primi della graduatoria: la Forgaria - San Daniele, di 145 chilometri, resa dura dalla salita di prima categoria al monte di Ragogna, a 12 chilometri dall'arrivo in piazza Duomo, ha dato modo a Champoussin di dimostrare tutto il proprio valore. Una maglia gialla che attacca sull'ultima salita e va a vincere anche la tappa conclusiva consolidando il proprio primato è segnale di classe assoluta. Il francese ha meritato la vittoria del Giro per come ha condotto la corsa, sin dalla crono-squadre di mercoledì a Martignacco.

Alle spalle del corridore della Chambery, ieri si sono piazzati nell'ordine il polacco Szymon Tracz (CCC), il colombiano Einer Rubio Reyes (Aran) e lo straordinario Mattia Bais, atleta del Cycling Team Friuli, che ha provato fino all'ultimo a regalare ai tifosi di casa quel successo che pareva già cosa fatta nella tappa precedente, la Pordenone - Gorizia, quando però il giovane trentino s'era fatto riprendere a un chilometro dall'arrivo. Anche sulle rampe del monte di Ragogna, Bais ha animato la testa della corsa, provando l'allungo sul gruppo dei migliori, ma Champoussin, ancora una volta, non ha lasciato scampo.

Il francese, oltre alla maglia gialla, ha vestito anche la maglia blu della classifica a punti, mentre Mattia Bais ha conquistato la maglia verde di miglior scalatore, lo sloveno Matic Groselj (Ljubljana Gusto Santic) ha vestito la maglia rossa di leader dei traguardi volanti e infine Kevin Colleoni, secondo anno della Biesse Carrera si è portato a casa la maglia bianca di leader dei più giovani.

Ordine d'arrivo

1) Clément Champoussin (Chambery Formation), 145 chilometri in tre ore, 12 minuti e 31 secondi alla media di 48 km/h

2) Szymon Tracz (CCC), stesso tempo;

3) Einer Rubio Reyes (Aran Vejus), st;

4) Mattia Bais (Cycling Team Friuli), st;

5) Santiago Buitrago Sanchez (Cinelli), st;

6) Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli), st;

7) Evgenij Tikhonin (Nazionale Russia), st;

8) Simone Ravanelli (Biesse Carrera), st;

9) Simon Pellaud (IAM Excelsior), st;

10) Giacomo Garavaglia (Colpack), st.

Classifica generale

1) Clément Champoussin (Chambery)

2) Mattia Bais (Cycling Team Friuli)

3) Simon Pellaud (IAM Excelsior)

4) Kevin Colleoni (Biesse Carrera)

5) Francesco Di Felice (General Store)

6) Jan Maas (Leopard)

7) Paolo Totò (Sangemini)

8) Raffaele Radice (Porto Sant'Elpidio)

9) Nicholas Prodhomme (Chambery)

10) Markus Wildauer (Tirol)

Maglia gialla - classifica generale: Clément Champoussin

Maglia blu - classifica a punti: Clément Champoussin

Maglia verde - classifica Gpm: Mattia Bais

Magliarossa - classifica traguardi volanti: Matic Groselj

Maglia bianca - classifica giovani: Kevin Colleoni