Il basket piange Mario Bortoluzzi

L’Apu Old Wild West Udine esprime cordoglio per la prematura scomparsa di Mario Bortoluzzi, profondo conoscitore di basket, procuratore e da sempre vicino alla squadra. Da otto anni era anche agente di Vittorio Nobile, che lo ricorda così: “Per me in primis era un amico. Ci siamo conosciuti quando sono arrivato a Pordenone. Ci eravamo anche dedicati la canzone “Amico” di Renato Zero…".

"Se n’è andata una grande persona, che ha sempre messo l’atleta che assisteva davanti a tutto. In questa triste giornata ho ricevuto moltissime chiamate non solo dal Friuli Venezia Giulia, ma da tutta Italia, a testimonianza di quanto fosse benvoluto da tutti”, conclude Nobile.

"Ti ricorderemo sempre per il Tuo amore incondizionato per la pallacanestro, ciao Mario!", scrive l'Apu sui suoi profili social.