Il cammino della Cda riprende da Vicenza

Dopo dieci giornate di campionato e una di Coppa Italia, tutte le avversarie del girone B di A2 sono state affrontate. Riparte, dunque, il giro d’Italia per la Cda che sabato 18 dicembre sarà di scena in quel di Vicenza contro l’Anthea dell’ex libero Norgini.

Il primo atto di questo duello ha visto le friulane vincere in tre set. Nell’arco di questi due mesi, però, entrambe le formazioni hanno migliorato, affinato e articolato il proprio gioco, quindi si può proprio dire che sia una sfida totalmente nuova.

Talmassons si presenta a questa sfida come terza forza del campionato, dopo essere stata scavalcata dalle compagini piemontesi nell’ultima giornata, mentre l’Anthea si trova all’ottavo posto in graduatoria grazie al filotto di tre vittorie consecutive nelle ultime tre giornate.

"Vicenza è una squadra che ha fatto dei passi da gigante rispetto alla gara di andata, in più arriva da un ottimo momento di forma, mentre noi abbiamo in più l’impegno della Coppa Italia", analizza la centrale mantovana Annachiara Cantamessa. "Sarà sicuramente una partita aperta in cui dovremo rimanere concentrate per tutto l’arco della gara, secondo me l’aspetto psicologico potrebbe essere determinante. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita cercando di inseguire quell’obiettivo storico per la società che ci siamo prefissate ad inizio anno e ce la metteremo tutta!".