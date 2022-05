Il Campionato di Skateboard Fvg fa tappa a Pordenone

Inizierà nel pomeriggio di sabato 7 maggio a Pordenone la seconda tappa del Campionato regionale di Skateboard Fisr/Fvg organizzata dall’Asd Thank You Skateboarding (Lignano), coadiuvata nel pordenonese da Kevin Basset, skater d'esperienza che ricopre un ruolo attivo a sostegno degli atleti della categoria Senior della squadra "SkateFvg" e il supporto dell'Asd Skate School Trieste, la Polisportiva Codroipo e le Asd Wheel Be Fun (Trieste) e Klan del Bosco (Tarvisio).

Dopo la prima tappa a Codroipo, che ha visto impegnati una quarantina di skater, a Pordenone è previsto un nuovo fine settimana all’insegna dello sport nel corso del quale competeranno le categorie Junior, Senior e Master - maschile e femminile.

Gli atleti si troveranno sabato 7 e domenica 8 maggio allo Slimpark, punto di riferimento storico per gli skater del Nordest: il park di via Interporto, recentemente riqualificato, è già stato in passato sede di numerosi eventi e contest legati al mondo dello skateboard.

"L'interesse per questo sport è in costante espansione – commenta Kevin Basset - e ci sono sempre più bambini e bambine che si stanno avvicinando alla disciplina. Per questo ci siamo attivati per avviare a breve una nuova Scuola di Skateboard che possa diventare un punto di riferimento per questa area geografica della regione".

Per tutti gli appassionati, quindi, a partire dalle 12 di sabato 7, sarà possibile skateare in attesa della gara di Best Trick, che si svolgerà alle 20 e per la quale è previsto un premio finale, la serata proseguirà poi con il dj set di Djambe e Rudevid.

Domenica 8 maggio, invece, solo gli atleti, già precedentemente registrati, potranno accreditarsi dalle 9 alle 11 alla tappa di Campionato regionale, mentre la competizione avrà inizio alle 12. Per tutto il weekend atleti e spettatori troveranno a disposizione un chiosco con un'area ristoro.