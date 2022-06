Il Campionato regionale di Skateboard fa tappa a Lignano

Il Campionato regionale di Skateboard Fisr/Fvg 2022 arriva al suo giro di boa con la quarta tappa in calendario, che si svolgerà sabato 11 e domenica 12 giugno a Lignano Sabbiadoro.

La tappa, organizzata dall’Asd Thank You Skateboarding (Lignano), con il supporto dell’Asd Skate School Trieste, della Polisportiva Codroipo, l’Asd Wheel Be Fun e l'Asd Klan del Bosco (Tarvisio), si preannuncia ricca di eventi.

Tutte le attività si svolgeranno nella cornice dello Skatepark - all’Hub Park di viale Europa - inaugurato ad agosto dello scorso anno e già diventato meta irrinunciabile per tuti gli skaters della regione e non solo.

“Lo Skatepark di Lignano Sabbiadoro - dice Simone Zanusso, Presidente della Asd Thank You Skateboarding (Lignano) organizzatrice dell’evento - è tra i più innovativi e ampi d’Europa e siamo sicuri che gli atleti iscritti ci riserveranno evoluzioni sensazionali e offriranno un grande spettacolo. La tappa di Lignano - continua Zanusso-, sarà anche il banco di prova per gli skaters del Friuli Venezia Giulia che a settembre si ritroveranno nuovamente nella stessa location per concorrere, questa volta, al titolo di Campione Italiano Skateboard”.

Nel pomeriggio di sabato 11, è previsto un omaggio alla scena punk con sei ore di musica live: cinque le band che si alterneranno sul palco dando vita ad una grande festa, in più alle 20 ci sarà l’atteso Contest in Mini, aperto a tutti, per il quale è previsto un premio finale.

Domenica 12 giugno dalle 9 gli atleti, già precedentemente registrati alla tappa di Campionato regionale tramite il portale LiveHeats, potranno accreditarsi, mentre le gare avranno inizio alle ore 11 e si protrarranno fino al tardo pomeriggio.

In entrambe le giornate atleti e spettatori troveranno chioschi food & beverage nell’area dello Skate park.