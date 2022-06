Il Campionato regionale di Skateboard fa tappa a Udine

La quinta tappa del Campionato regionale di Skateboard Fisr Fvg 2022 si terrà a Udine domenica 26 giugno. La gara, organizzata dall'Asd Thank You Skateboarding (Lignano), con il supporto della Polisportiva Codroipo, dell’Asd Skate School Trieste, l'Asd Klan del Bosco di Tarvisio e l'Asd Wheel Be Fun si concentrerà nella giornata di domenica e si svolgerà al Giglio Skatepark di via Lombardia.

Gli organizzatori sono molto soddisfatti dell’andamento del Campionato che, nella recente tappa di Lignano Sabbiadoro, ha visto la presenza di 75 iscritti provenienti dalla regione e non solo.

Proprio a Lignano, per la prima volta è stata registrata anche la presenza di atleti della categoria Master Maschile (Over 35) che sono stati in grado di emozionare e stupire il pubblico presente e, dopo questa prima prova, sono intenzionati a dimostrare nuovamente le proprie abilità nella tappa udinese.

"Veder arrivare a Udine una delle tappe del Crs Fisr Fvg è per noi motivo di grande soddisfazione", dice Italo De Maio, referente territoriale assieme a Carmine Polignone. "Riuscire a organizzare la tappa non era per nulla scontato, ma alla fine il progetto ha preso forma. L’auspicio è che questa sia la prima di molte altre occasioni per portare lo skate a Udine e la città possa diventare un punto di riferimento per questa disciplina”.

“Ricordiamo – prosegue De Maio - che alcuni degli atleti, attualmente ai vertici della classifica regionale, hanno iniziato a skateare proprio sul flat dello skate park di Udine e per questo motivo auspichiamo che, in futuro, il suo potenziale possa venir ampliato e diventi sempre più un luogo di aggregazione per tutti gli amanti dello sport e di questa spettacolare disciplina”.

Domenica 26, dalle 9, gli atleti, già precedentemente registrati alla tappa di Campionato regionale potranno accreditarsi, mentre le gare avranno inizio alle 11. La giornata sarà accompagnata dalla musica di Dj Cic1 e sarà allestita una zona ristoro con chioschi food & beverage.