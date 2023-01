Il Cesena vince in rimonta a Tavagnacco

Il miglior Tavagnacco dell’ultimo periodo non basta per fare punti ed evitare la settima sconfitta di fila. L’approccio alla gara è buono e illude, facendo pensare per un momento al ritorno a un buon risultato. Frigotto deve subito rifugiarsi in corner sul sinistro di Morleo dopo poco più di 60 secondi. È il preludio al vantaggio casalingo: cross di Andreoli a trovare il colpo di testa di Diaz Ferrer che indirizza la sfera sul palo opposto e fa 1-0. C’è anche l’opportunità per raddoppiare per le gialloblù quando una grande apertura di Albertini mette Andreoli davanti alla porta, ma il pallonetto della numero 17 finisce a lato. Ritmi alti e grande aggressività in campo, il Cesena non ci sta e al 19’ mette fuori giri la difesa friulana con uno scambio in velocità fra Miotto e Ploner che libera Alkhovik il cui destro si infila in rete: 1-1. Crescono le romagnole con i pericoli principali che provengono dalle mischie in area, in una circostanza è provvidenziale Marchetti a bloccare una girata di Cuciniello.

Nel secondo tempo il pallino del gioco è pienamente nelle mani del Cesena e Marchetti è brava a respingere prima un colpo di testa di Ploner su azione di calcio d’angolo e poi un tiro di Distefano, ma non può nulla sul colpo di testa ravvicinato di Alkhovik che sigla la doppietta personale. Una brutta botta mentalmente con le ragazze di Campi che iniziano a cedere. A vivacizzare ulteriormente l’attacco romagnolo l’ingresso di Porcarelli che va vicina al tris in tre occasioni. A metà ripresa Distefano prosegue nel tentativo di entrare nel tabellino dei marcatori, Marchetti glielo impedisce con ottimi riflessi. Le romagnole trovano la terza rete nei minuti di recupero. Dimaggio stende Sechi in area e dal dischetto Zanni trasforma con una botta potente all’incrocio il gol del definitivo 1-3.

TAVAGNACCO-CESENA 1-3

TAVAGNACCO. Marchetti, Rosolen, G. Novelli, Dieude, Maroni (35’ st Dimaggio), Morleo, Albertini (35’ st Nuzzi), Demaio, Andreoli (35’ st De Matteis), Iacuzzi (23’ st Magni), Diaz Ferrer. Allenatore: Campi. A disposizione: Girardi, Castro Garcia, Moroso, Licco, Ridolfi.

CESENA. Frigotto, Distefano, Kiamou (17’ st Porcarelli), Cuciniello, Costa, Iriguchi, Zanni, Ploner (17’ st Sechi), Miotto (17’ st Casadei), Rossi (6’ st Mancuso), Alkhovik (40’ st Nano). Allenatore: Ardito. A disposizione: Serafino, Gidoni, Galli, Pastore.

Marcatori: 2’ Diaz Ferrer, 19’ e nella ripresa al 10’ Alkhovik, al 47’ Zanni (rig.)

Arbitro: Selvatici (sezione Rovigo).

Note: Ammonite: Alkhovik e De Matteis. Recupero: 0’ e 6’.