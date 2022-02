Il Club Italia ferma la Cda al tie-break

Terza partita in una settimana per la Cda che al Centro Pavesi affronta le temibili azzurrine del Club Italia, riuscite a battere già Pinerolo e Mondovì. Impresa che riesce anche contro Talmassons, fermata al quinto set.

Barbieri parte con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero. Inizio di set equilibrato, con le giovani del Club Italia che tengono testa a Talmassons (11 pari). La battuta del Club Italia fa la differenza e, sotto 14 a 12, Barbieri chiama il primo time out. Sul 15 a 13 entra Dalla Rosa per Grigolo in battuta. Con Bovo in battuta sorpasso Talmassons (18 a 16). Ancora il servizio delle padrone è letale; controsorpasso sul 20 a 18 e secondo time out per le friulane. Rientra Grigolo sul 22 a 20. Le azzurrine conservano il vantaggio fino alla fine del set, che si chiude sul 25 a 23.

Nell'avvio di secondo set le ragazze di Barbieri sono ancora frastornate e, senza ordine in campo, vanno sotto 5 a 1 con Marchi che sostituisce Nicolini, non in perfette condizioni, in regia. Talmassons irriconoscibile va sotto 11 a 7. Sotto 16 a 11, Panucci sostituisce Conceicao. Dopo un ace del Club Italia, sotto 18 a 12, Talmassons chiama il secondo time out per cercare di mettere un po’ di ordine. Rientra Nicolini per Marchi. Una Cda svogliata si arrende all’entusiasmo delle giovani del Club Italia, che si aggiudica il set per 25 a 17.

Nel terzo parziale, con Panucci e Dalla Rosa in campo per Grigolo e Conceicao, la Cda con Panucci al servizio si porta sul 4 a 0 costringendo le padrone di casa al primo time out. Con un attacco di Obossa e un muro di Bovo si va sul 6 a 0. Con una fast di Cogliandro, Talmassons vola sul 10 a 2. Secondo time out per il Club Italia sul 12 a 4. Cogliandro e Obossa trascinano una Cda rinfrancata 14 a 4. Avanti 22 a 8 entra Cantamessa per Bovo. Il set lo chiude Cogliandro sul punteggio di 25 a 10.

Quarto set con Bovo di nuovo in campo. Le padrone di casa partono decise a chiudere l’incontro (8 a 4) e primo time out per Barbieri. Le azzurrine aumentano il ritmo e mettono in difficoltà la Cda (10 a 6). Con Dalla Rosa in battuta, Nicolini a muro e Cogliandro in fast Talmassons va sul 10 pari. Tre errori del Club Italia segnano un break per la Cda (13 a 10). Un muro di Bovo tiene a distanza le azzurrine (16 a 13). Obossa segna il 20 a 18 e lascia il posto a Pagotto in battuta. Cogliandro in fast non perdona (22 a 18); secondo time out per le padrone di casa. Sul 22 a 19 rientra Obossa. Un’ottima Panucci chiude il secondo set sul 25 a 19.

Un tie break insperato per Talmassons dopo i primi due set, nei quali le ragazze di Barbieri trovano le azzurrine deterninate per una vittoria di prestigio (7 pari). Si lotta su ogni pallone; un ace del Club Italia segna un break. Sotto 11 a 9, Barbieri chiama il primo time out e sul 13 a 9 il secondo. La Cda tenta un recupero (14 a 11); time out per le padrone di casa che chiamano il secondo sul 14 a 13. Errore del Club Italia per il 14 pari. Sul 16 pari entra Grigolo per Dalla Rosa. Dopo uno scambio spettacolare un muro delle azzurrine chiude l’incontro sul 19 a 17.

Rammarico per le ragazze di Barbieri, consapevoli di essere scese in campo solo nel terzo set.

Club Italia Crai - Cda Talmassons 3-2 (25-23, 25-17, 10-25, 19-25, 19-17)

Club Italia Crai: Adelusi, Ribechi(L), Vighetto, Gannar, Passaro, Despaigne, Giuliani, Marconato, Pelloia, Nervini, Esposito, Barbero(L), Ituma, Acciarri e Nwokoye. Allenatore: Mencarelli e Vice: Fanni

Cda Talmassons: Bovo, Panucci, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto(L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte(L) e Nicolini(K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Kronaj David e Pristerá Rachele. Segnapunti referto elettronico: Marangio Annalia