Il Comune di Udine sempre al fianco dell’Apu

Questa mattina sotto la Loggia del Lionello in piazza Libertà si è tenuto l’incontro tra l’Apu Old Wild West, rappresentata dal Direttore dell’area tecnica Alberto Martelossi, da coach Matteo Boniciolli, dal team manager Roberto Gavazza, dal responsabile dell’area operativa Ezio Pascoli, dal capitano Michele Antonutti e dall’ormai “veterano” Vittorio Nobile e l’assessore allo sport del Comune di Udine Antonio Falcone, che ha rinnovato il sostegno e la vicinanza al club bianconero.

“La pallacanestro per la nostra provincia e per Udine è sempre stata un fiore all’occhiello – le parole dell’assessore Falcone -. C’è una tradizione che dura da tanti anni, abbiamo molti campioni. Senza dubbio è uno sport veramente molto seguito. Dunque è nostro dovere sostenere questo cambiamento dell’Apu, questa nuova energia, questa ventata di novità, augurando tutto il meglio possibile per la stagione che verrà. Da parte nostra ci sarà tutta la volontà di sostenerla”.