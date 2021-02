Il Coni patrocina la 14esima edizione di Magraid

I preparativi per organizzare la 14esima edizione di Magraid, in programma dal 18 al 20 giugno, sono già partiti a pieno regime e oggi è arrivata la comunicazione ufficiale che anche quest’anno il Coni patrocinerà la manifestazione della corsa nella steppa.

La gara, tenutasi in forma ridotta il 29 novembre a causa dell’emergenza sanitaria, è prevista, per l’edizione 2021, per giugno e le gare che saranno disputate sono la cento chilometri individuale, la 50+50 chilometri a staffetta-coppie (gara valida per il Campionato Iuta Ultra Trail), la 30 chilometri e le distanze non competitive dei 12 e sei chilometri, Memorial Paola Franzo, per la raccolta fondi con il Charity Magraid da donare a una Onlus o altra associazione.

Le difficoltà del particolare momento storico non hanno fatto perdere d’animo gli organizzatori che, già all’indomani della gara di novembre, si sono attivati per garantire lo svolgimento in piena sicurezza delle prossime gare. Il lavoro necessario per organizzare un simile evento è arduo ma l’Asd Triathlon Team crede fermamente in Magraid, sia per non venire meno all’impegno di valorizzazione del territorio dei Magredi friulani sia per proseguire con lo svolgimento di una gara molto attesa tra i podisti anche oltre confine nazionale, momento di autentico sport e resilienza, oggi più che mai necessari.