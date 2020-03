Il Covid-19 fa slittare anche il Giro d'Italia

Anche il Giro d'Italia è costretto a un rinvio a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo comunica Rcs Sport, che organizza la corsa rosa, originariamente in calendario dal 9 al 31 maggio. "Il Governo ungherese ha dichiarato lo stato di emergenza che proibisce eventi di massa e rende impossibile la gestione di manifestazioni internazionali. Di conseguenza, il Comitato Organizzatore delle tappe ungheresi del Giro d'Italia ha dichiarato l’impossibilità di ospitare la Grande Partenza nelle date inizialmente previste", fa sapere Rcs Sport.

Vista la situazione nazionale e internazionale, è stato quindi deciso di posticipare la corsa a tappe. La nuova data sarà annunciata non prima del 3 aprile quando termineranno le disposizioni previste dal Dpcm e dopo che l’organizzazione si sarà confrontata con il Governo, gli Enti locali e territoriali e le Istituzioni sportive italiane e internazionali.

C'è attesa anche in Fvg, dove tanti comuni si stavano organizzando per il grande ritorno della corsa con ben due tappe. Domenica 24 maggio era in programma la Rivolto - Piancavallo, con partenza dalla Base delle Frecce Tricolori, mentre martedì 26, dopo un giorno di riposo, era fissata la 16esima frazione, da Udine a San Daniele.