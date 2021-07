Il Covid ferma il beach rugby di Lignano

La Lignano Sabbiadoro del beach rugby dovrà attendere un altro anno prima di rivedere la Beach Arena gremita di pubblico e di azioni spettacolari sulla sabbia: il Coronavirus, infatti, ha fermato per la seconda stagione consecutiva il rugby sulla spiaggia targato EBRA - European Beach Rugby Association.

La località balneare del Friuli Venezia Giulia doveva essere la sede della finale delle EBRA Series, ma la pandemia ha rimandato ulteriormente la manifestazione. "Abbiamo come sempre messo davanti a tutto la salute dei nostri atleti e di tutta la macchina organizzativa che ruota attorno al Beach Rugby di Lignano - commenta Giancarlo Stocco, storico organizzatore della manifestazione lignanese - la decisione l'abbiamo presa nostro malgrado, la voglia di tornare a giocare e a far divertire il pubblico della Beach Arena è sicuramente tanta. In ogni caso l'organizzazione di questa finale è solo rimandata: i vertici dell'EBRA - European beach Rugby Association, infatti, hanno deciso di assegnarla a Lignano anche nel 2022 e questa è una cosa che ci inorgoglisce molto".

"Cosa posso dire, guardando al futuro? Sicuramente che l'edizione del Beach Rugby di Lignano 2022 sarà ricca di sorprese e di novità. Vogliamo che questa finale sia ricordata e, come organizzazione, cercheremo di proporre qualcosa di nuovo ed innovativo". Tra le tante squadre che si sono qualificate alla finale, c'è anche una dal cuore friulano: il Forum Iulii. La selezione a invito, coordinata sempre da Giancarlo Stocco, è riuscita a strappare un biglietto per la finalissima e così questo ulteriore stop permetterà di prepararla nel miglior modo possibile.

"Il Forum Iulii è una squadra che esiste da tanto - conclude Stocco - nel corso dei decenni ha fatto tante partite a XV. Per quanto riguarda il beach rugby, invece, ci stiamo specializzando, una stagione alla volta. Certo, quello che vorrei è puntare al podio, ma preferisco fare un passo alla volta. La certezza è che in questo ulteriore anno di transizione proverò a creare un gruppo coeso, che arrivi a Lignano 2022 al meglio delle proprie possibilità".