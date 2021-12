Il Covid placca lo Snow Rugby di Tarvisio

Il Covid placca duramente lo Snow Rugby di Tarvisio e costringe la macchina organizzativa a rimandare l'evento al 2023.

I dieci anni della kermesse rugbistica sulla neve sarebbero stati un successo: 41, infatti, le squadre che si erano già accreditate per la manifestazione tarvisiana; un numero che l'avrebbe qualificata come il torneo seniores di rugby più grande d'Italia e uno dei più coinvolgenti d'Europa.

Purtroppo, però, le ultime direttive governative hanno messo in difficoltà il gruppo di lavoro dello Snow Rugby che, dopo tanti tentativi di resistere, ha dovuto prendere atto delle troppe difficoltà, pensare al bene dei giocatori e, quindi, rinviare l'evento per il secondo anno consecutivo. "Ci abbiamo provato a portare a termine questa decima edizione - commenta Alberto Stentardo - alla fine, però, abbiamo dovuto prendere atto delle grandi difficoltà del momento e mettere come sempre davanti la salute dei giocatori. Per il secondo anno dobbiamo fermarci, ma si tratta solo di un arrivederci. La speranza è di uscire da questa pandemia e, nel 2023, di fare un'edizione dello Snow Rugby di Tarvisio davvero indimenticabile".