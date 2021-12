Il cricket come strumento d'incontro, conoscenza e interazione

Sempre più persone sul territorio regionale e specialmente in Bisiacaria praticano il cricket, sport per il quale, al momento, non esistono spazi dedicati. Domenica 19 dicembre dalle 10, cogliendo l’occasione della pausa natalizia calcistica, si svolgerà una partita amatoriale sul campo di allenamento di Turriaco tra la formazione locale e quella di Monfalcone.

I giocatori della squadra di Turriaco risiedono nel territorio comunale, in particolare nel Centro di Accoglienza Straordinario per richiedenti asilo politico e nella struttura per Stranieri Minori Non Accompagnati; quelli del Monfalcone sono soprattutto operai residenti nella cittadina, che lavorano nei cantieri navali di provenienza bengalese.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di far conoscere questa disciplina, particolarmente diffusa in tutte le ex Colonie britanniche, creare un’occasione di socialità tra vecchi e nuovi residenti e di reciproca conoscenza e incontro tra culture differenti. Si garantirà il rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del Covid.

L'evento è organizzato dalla cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale con il patrocinio del comune di Turriaco e la collaborazione di Asd Turriaco 1922, Associazione Nazionale Italia Pakistan, Pro Loco di Turriaco e Probashe Bhairab.