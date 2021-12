Il Cus Udine cede con la capolista Bruneck

Ieri al PalaCus di Udine è andata in scena la settima giornata di campionato di seria A2 femminile di pallamano, ospite di giornata la capolista Bruneck.

Primi 15 minuti nel segno delle altoatesine che imprimono da subito velocità al gioco d'attacco e sfruttano ogni errore delle padrone di casa per colpire in contropiede. Poi la reazione del Cus che migliora le collaborazioni difensive prendendo le misure, mentre in attacco ci mette maggiore cattiveria (10-18 fine primo tempo).

Secondo tempo il gioco rimane nelle mani delle ospiti ma con sostanziale equilibrio. Molti i cambi in campo effettuati dai coach per testare nuove soluzioni in un incontro dal risultato segnato. Risultato finale 20-31 in favore del Bruneck.

"Sapevano non essere una partita dove potevamo fare punti, ma dopo le ultime prestazioni serviva un cambio di atteggiamento sul campo. Le ragazze lo hanno dimostrato, giocando senza paura contro la squadra più forte del campionato" , così coach D'Odorico a fine incontro. La partita ha evidenziato quanto il gruppo possa dare, quali sono i limiti dando spunti su cui lavorare agli allenatori; ma soprattutto deve dare convinzione al gruppo per continuare con questo approccio, sia in partita che in allenamento.

Campionato fermo per la pausa natalizia, periodo importante per lavorare sulla tecnica e sulla compattezza della squadra.