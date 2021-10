Il derby del volley friulano premia la Cda

Davanti a una bella cornice di pubblico, nel palazzetto di Cividale è andato in scena il sentitissimo derby tra l’Itas Ceccarelli Martignacco e la Cda Talmassons. Una festa del volley che segna anche la ripartenza di tutta la pallavolo regionale. Una festa che, dal punto di vista sportivo, ha premiato le ragazze di Talmassons, che si sono imposte per 3-1.

Coach Barbieri conferma il sestetto titolare con capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Grigolo e Conceicao in banda, Bovo e Cogliandro al centro e Maggipinto libero. Palpabile emozione in entrambe le squadre a inizio gara con una Cda più determinata e precisa (6-1) e primo time out per Martignacco. Obossa e Conceicao portano Talmassons avanti per 8 a 2. Dopo uno scambio lunghissimo Bovo consegna alla Cda l’11 a 5. Delizioso pallonetto e successivo attacco di Obossa portano Talmassons sul 16 a 9 costringendo Gazzotti al secondo time out. Avanti 18 a 14 è Barbieri a chiamare minuto. Conceicao tiene avanti la Cda 19 a 16. Errore in attacco di Grigolo 19 a 18 e secondo time out per Talmassons. Conceicao con tre attacchi chiude il set su 25 a 22.

Inizio di secondo set equlibrato poi break della Cda con Oboss,a 7 a 3 e primo time out per Martignacco su un errore in attacco. Avanti 12 a 11 entra Ponte per Grigolo. Si gioca punto a punto (13 pari). Uno scambio spettacolare segna il sorpasso del Martignacco 15 a 14. Sul 15 pari rientra Grigolo. Un muro di Martignacco costringe Barbieri al primo time out sotto 19 a 17. Un pallonetto e un ace di Grigolo consegnano il 19 pari e time out per Gazzotti. Finale di set incandescente con scambi spettacolari (22 pari). Altro scambio da applausi per il 25 a 24 per Martignacco. Obossa firma la parità. Due errori di Talmassons consegnano il set all’Itas sul 27 a 25.

Nel terzo parziale parte decida la Cda, che, con un ace di Cogliandro e un attacco di Grigolo, costringe Gazzotti al primo time out sul 7 a 3. Conceicao incrementa il vantaggio (13 a 8). Magia di Obossa per il 15 a 9. Ancora lei firma il 18 a 12. Un muro e un attacco di Grigolo e la Cda vola sul 20 a 12. Dopo l’ennesimo attacco di Obossa sotto 21 a 12 Gazzotti chiama il primo time out. Obossa chiude il set sul 25 a 15.

Quarto set che vede Gazzotti chiamare subito il primo timeout sul 2 a 0 per la Cda. Reazione di Martignacco che si porta avanti per 5 a 3. Un muro di Obossa segna il 5 pari. Ace di Bovo per l'8 a 5. Un muro su Pascucci di Conceicao e tre ace di Obossa fanno volare Talmassons sul 15 a 6; secondo time out per Martignacco. Entra Pagotto per Conceicao. Non c’è storia: Talmassons domina e Pagotto chiude l’incontro sul 25 a 17.

Top score dell’incontro ancora una volta una straordinaria Obossa con all’attivo ben 29 punti.

"Un plauso a tutta la squadra che ha giocato con intelligenza e continuità, dimostrando una condizione fisica superiore alle avversarie, che hanno saputo comunque nei primi due set metterci in difficoltà", è il commento da Talmassons.

"Dopo quattro vittorie consecutive nei derby friulani, l’Itas Ceccarelli Group alza bandiera bianca", è l'analisi da Martignacco. "Talmassons s'impone con merito. Le ragazze ci hanno provato, mettendoci il cuore soprattutto nei primi due set, ma una marea di errori gratuiti penalizzano capitan Pascucci e compagne che non si sono espresse al massimo. Comunque, di buono c’è che il grande pubblico è tornato ad ammirare la pallavolo dal vivo. Sono stati quasi 800 gli appassionati accorsi al PalaGesteco di Cividale per la grande ripartenza del volley nella regione Fvg". Nel prossimo turno, l’Itas Ceccarelli Group osserverà il suo turno di riposo e tornerà a giocare domenica 31 ottobre, alle 17, a Martignacco contro il Club Italia Crai.

Itas Ceccarelli Group Martignacco - Cda Talmassons 1-3 (22-25, 27-25, 15-25, 17-25)

Itas Ceccarelli Group Martignacco: Carraro, Modestiono, Ghibaudo, Milana, Rossetto, Cortella, Pascucci(K), Mazzoleni, Barbagallo (L), Zorzetto, Tellone(L) e Eckl. Allenatore: Gazzotti e Vice: Rusalen

CDA Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K)

Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Nicola Traversa e Denis Serafin