Il derby friulano premia Martignacco

Un’Itas Città Fiera da stropicciarsi gli occhi domina e batte 3-0 (25-21, 25-21, 26-24) la Cda Talmassons nel derby friulano dell’ottava d’andata del girone est di A2 femminile. E’ la prima vittoria stagionale per Martignacco, che sfodera una grandissima prestazione di squadra nel momento più difficile da quando si trova nella seconda serie nazionale. Insieme: in campo e da casa, la grande famiglia Libertas spinge Fiorio e compagne a un successo forse clamoroso stando ai pronostici della vigilia.

In avvio, coach Gazzotti sceglie Carraro al palleggio, Dapic opposto, Fiorio e Rossetto in banda, Rucli e Tonello al centro, Scognamillo libero. Barbieri sceglie di partire con il sestetto della bella vittoria con Soverato: Vallicelli in regia, Dalla Rosa e Bartesaghi in banda, Smirnova opposto, Nardini e Barbazeni al centro con Norgini libero. Inizio di set per le padrone di casa che, con una Dapic ispirata, si portano avanti per 7-3 costringendo Barbieri al primo time out. Migliora il servizio della Cda con Bartesaghi e Talmassons recupera (8-7) e time out per Martignacco. Talmassons, troppo imprecisa in attacco e poco ordinata in difesa e a muro, si trova di nuovo sotto per 16-12 e chiama il secondo time out. Avanti 19-16 Gazzotti chiama il secondo minuto. Entra Tirozzi per Bartesaghi. Altri errori in attacco per Talmassons consegnano il set a Martignacco per 25-21.

Dopo un inizio di set equilibrato, Martignacco, con un break, si porta avanti per 9-7 costringendo Barbieri al primo time out. Il muro Itas funziona (11-7) e secondo time out per una Cda bloccata in attacco e poco attenta in difesa. Anche la ricezione di Talmassons è in difficoltà (16-12). Entra Tirozzi per Bartesaghi e Pagotto per Dalla Rosa. Sul 20-17 rientra Bartesaghi. Attacco di Smirnova 20-18 e time out per le padrone di casa. Rientra anche Dalla Rosa. Martignacco amministra il vantaggio e chiude agevolmente il set per 25-21.

Parte decisa la Cda (2-4) e time out per Gazzotti. Martignacco non molla e completa la rimonta (10 pari). Entra Ponte per Norgini. Il sorpasso si registra sul 14-13 con un ace di Carraro che pochi istanti prima si “scaviglia”, ma stringe i denti. Martignacco resta lì con la testa. Vuole vincere. Per sé stessa e per il Presidentissimo. Entra Tirozzi per Bartesaghi. Sul 14 pari entra anche Pagotto per Dalla Rosa, non al meglio per un risentimento muscolare. Sul 18 pari rientra Bartesaghi. Ancora un errore in attacco per Talmassons (19-18) e primo time out per la Cda. Sotto 21-18, Barbieri si gioca anche il secondo timeout. Due errori di Martignacco segnano il recupero di Talmassons (23 pari); secondo time out per le padrone di casa che poi chiudono il match con Rossetto, che si prende la responsabilità di timbrare gli ultimi due punti targati Libertas: 26-24.

E’ 3-0 e tre su tre nei derby in A2 tra Itas Città Fiera e Cda. Grande festa in campo tra le ragazze. Scendono pure alcune lacrime di gioia ed emozione. Chissà se questo è stato il derby della svolta. Nel prossimo turno, domenica alle 17, Martignacco giocherà a Ravenna.

"Una brutta sconfitta per le ragazze di Barbieri chiamate e bocciate a una prova di maturità dopo la bella di vittoria di domenica scorsa", analizzano da Talmassons. "I vari acciacchi che anche questa settimana hanno condizionato il lavoro non devono essere a una scusante perché oggi ha vinto la squadra che in campo ha dimostrato maggiori motivazioni".

Itas Città Fiera Martignacco - Cda Talmassons: 3-0 (25-21, 25-21, 26-24)

ITAS Città Fiera Martignacco: Carraro, Fiorio, Modestino, Tonello, Rucli, Braida, Rossetto, Cortella, Pascucci, Scognamillo (L), Cerruto (L) e Dapic. Allenatore: Gazzotti Marco e Rusalen Nicolas

CDA Talmassons: Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L2), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni (L1), Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: Denis Serafin e Massimo Piubelli.