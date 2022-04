Il derby Fvg premia Monfalcone

Il derby Fvg dell'undicesima di ritorno del girone di serie B va alla Falconstar Monfalcone che supera per 73-64 la UEB Gesteco Cividale. La truppa del Pilla, nel corso della sfida disputata al PalaPaliaga davanti a 100 tifosi al seguito, non riesce a trovare nel corso del match una certa continuità offensiva ed è costretta ad alzare bandiera.

Monfalcone è brava a braccare capitan Chiera e a mandare in tilt l'impianto ducale. Rota prova ad accendere i suoi, a inizio ripresa, con due triple consecutive dopo il 45-36 casalingo. Quando l'inerzia è tutta per i friulani, si registra l'infortunio al naso subìto da Naoni (a cui vanno gli auguri di pronta guarigione). La partita viene sospesa temporaneamente per consentire le cure al giocatore cantierino e per la UEB Gesteco svanisce l'effetto positivo. La Falconstar ripigia sull'acceleratore e costringe i cividalesi alla rincorsa. Nelle battute finali, decidono due conclusioni da dentro l'arco di Bacchin. Nel prossimo turno, sabato alle 19.30, la UEB Gesteco ospiterà Mestre.

Pontoni Monfalcone - Gesteco Cividale 73-64 (22-22, 21-14, 12-14, 18-14)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 17 (4/9, 2/6), Armin Mazic 16 (2/2, 4/5), Alessandro Scutiero 9 (0/1, 3/7), Marco Bacchin 8 (4/5, 0/1), Roberto Prandin 8 (1/7, 1/3), Devil Medizza 7 (2/4, 1/2), Alessandro Naoni 6 (1/1, 1/1), Giovanni Bellato 2 (1/6, 0/1), Samuel Sackey 0 (0/0, 0/0), Davide Rosati 0 (0/0, 0/0), Riccardo Azzano 0 (0/0, 0/0), Andrea Coronica 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 14 - Rimbalzi: 31 5 + 26 (Massimo Rezzano 9) - Assist: 17 (Massimo Rezzano, Roberto Prandin 4)

Gesteco Cividale: Eugenio Rota 17 (1/4, 3/8), Adrian Chiera 13 (2/4, 2/5), Leonardo Battistini 9 (3/10, 1/3), Gabriele Miani 8 (3/5, 0/3), Alessandro Cassese 7 (1/3, 1/5), Daniel Ohenhen 6 (3/6, 0/1), Alessandro Paesano 2 (1/2, 0/1), Matteo Frassineti 2 (1/2, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/1, 0/0), Filippo Pittioni 0 (0/0, 0/0), Matteo Roseano 0 (0/0, 0/0), Michael Cuccu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 - Rimbalzi: 38 13 + 25 (Leonardo Battistini 16) - Assist: 9 (Eugenio Rota 4)