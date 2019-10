Il derby rosa premia Martignacco

Pubblico delle grandi ocasioni al Carnera (quasi 2mila spettatori) per il primo Derby in Rosa, la sfida di A2 femminile tra Cda Talmassons, la matricola del torneo, e Itas Città Fiera Martignacco, alla sua seconda stagione in categoria. Alla fine è l'esperienza a pagare e le ospiti conquistano il successo con un netto 0-3 (22-25, 21-25, 21-25)

A confermare il colore rosa anche la presenza della Lilt, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione contro i tumori femminili, in particolare quello al seno.

LA CRONACA. Sbloccano per prime il tabellone le padrone di casa con Hatala, ma la sfida procede all'insegna dell'equilibrio: le due formazioni si inseguono, punto su punto, fino al mini-break di vantaggio di Martignacco che, complice un buon muro, passa a condurre sul 5-8. Talmassons prova a rallentare la fuga, ma l'Itas difende il margine (8-11). Sull'8-13, primo time out per coach Guidetti. Con un bel muro, la Cda ricuce sul 10-13. Si continua a lottare punto a punto, con Joly che accorcia sul 12-14, ma le ragazze di Martignacco riescono a mantenere due/tre punti di margine, fino al 15-16, quando è coach Gazzotti a chiamare minuto. Dopo la pausa, la Cda impatta e passa a condurre sul 17-16, con Joly al servizio. Grazie al muro l'Itas trova il 17-17. Al punto di Nwanebu, risponde Nardini (19-18). Stocco trova l'ace del 20-18, ma capitan Fiorio impatta nuovamente sul 20-20. Muro e attacco premiano l'Itas che si porta sul 21-22. Nuovo time out per Guidetti. Nel finale decisive la murate di Fiorio e Nwanebu che consegnano la prima palla set a Martignacco. Sul 21-24, la Cda vanifica la prima chance, ma è Poser, con un servizio out, a regalare il primo set al sestetto di Gazzotti sul 22-25.

Buon avvio per la Cda, che con Nardini al servizio si porta sul 2-0, ma Fiorio e compagne restano incollate (3-2). Joly riconquista la battuta, ma spreca l'occasione e Martignacco piazza il 4-4. Nwanebu riporta in vantaggio l'Itas, con due attacchi potenti (6-4) e costringe Guidetti a chiamare time-out. Si riparte dal punto al centro di Busolini e dalla palla out della Cda, che consente alle ospiti di portarsi sul 4-8. Ceron interrompe la serie, ma Nwanebu riconquista la battuta e porta il Città Fiera sul 5-10. Serie di servizi out, per entrambe le squadre, fino al punto Cda (9-12). Ancora Nwanebu in attacco e Rucli a muro riportano Martignacco sul 10-14. L'Itas arriva sul 13-17, quando Nwanebu va in battuta e trova il 13-18, che spinge Guidetti a chiamare minuto. La Cda riconquista il servizio e trova il 15-18, ma è ancora la numero 7 Itas a ristabilire le distanze. Tre punti in serie per le padrone di casa che ricuciono sul 18-19. Un muro out riporta Martignacco al servizio, ma Nardini trova il 19-20. La Cda non molla e con Hatala in battuta impatta sul 21-21. Ci pensa Nwanebu a fermare la serie e riportare Martignacco avanti. Fiorio al servizio non perdona e conquista il secondo set sul 21-25.

Avvio punto a punto. Ace di capitan Fioro, ma poi la Cda trova il cambio palla. Ancora un attacco vincente dell'Itas, per il 2-4. Talmassons impatta sul 4-4. Punto per Dhimitriadhi, ma la Cda impatta e trova il primo vantaggio sul 6-5. Un errore di Ceron al servizio, riporta la parità, prima del pallone messo giù da Nardini. Attacco out per l'Itas, ma anche la Cda sbaglia al servizio (8-9). Ancora una doppia murata di Nwanebu per il 9-10. Nardini impatta sul 10-10, ma poi è ancora Martignacco a mettere il naso avanti (10-12). Ceron ferma la serie, ma dall'altra parte è Nwanebu a schiacciare a terra il pallone. Sull'11-14, time out per coach Guidetti. Ancora un punto per l'Itas, prima del doppio attacco Cda (13-15). Gomiero spara lunga la flot e riconsegna la battuta a Martignacco, che allunga sul 13-18, con la nuova interruzione chiesta dalla panchina di Talmassons. Nwanebu difende il servizio fino al 13-19, ma quando sembrava aver perso fiducia, la Cda sfodera un contro break; sul 16-19, è coach Gazzotti a chiedere minuto. Dhimitriadhi segna il 16-20, ma il servizio Itas è out. La Cda arriva al 18-20, ma è di nuovo Martignacco a piazzare il 18-22. Stocco non molla e firma il 19-22. Lunga la schiacciata di Nwanebu, che consegna la battuta a Joly. La Cda trova, con un bel muro, il 21-22. Grande difesa di Martignacco, che trova il 21-23. Attacco out per Poser, che consegna il primo match point. E' ancora il muro a consegnare il successo all'Itas Città Fiera per 21-25.