Il diamante dei Black Panthers si rifà il look

Ronchi dei Legionari si prepara alla prossima stagione del baseball. Quella che vedrà i New Black Panthers al via, da aprile, al campionato di serie A2.

E anche lo stadio dedicato a Enrico Gaspardis si rifà il look. L'Amministrazione comunale, con una spesa di quasi 13mila euro, ha affidato a una ditta della provincia di Bergamo la fornitura e la posa in opera del nuovo tabellone elettronico segnapunti.

Quello esistente da anni presentava problemi tecnici di funzionamento, problemi che non sono più sanabili. Da qui la decisione di sostituirlo. E non poteva essere diversamente per uno stadio che, vista la categoria in cui milita la formazione ronchese, deve avere certe caratteristiche.

“Questa è una delle bandiere della nostra città – ha detto l'assessore comunale allo sport, Erika Battistella – e sono orgogliosa del cammino intrapreso dai New Black Panthers per la valorizzazione dei talenti locali e di quella che è la linfa vitale per il domani. Rinnovo l'impegno della municipalità ronchese a essere vicina alla società e auspico una sempre maggior collaborazione al fine di dar lustro e vigore a questa tradizione”.

Era il 1976. Fu allora che il sindaco di Ronchi dei Legionari, Umberto Blasutti, tagliò il nastro nel corso di una splendida cerimonia con la quale lo stadio veniva intitolato a Enrico Gaspardis. Ma il diamante di via Soleschiano - oggi si trova in piazzale Atleti Azzurri d'Italia - ha radici ancora più profonde.

E’ il 1960 e i Black Panthers, dopo numerose esperienze in tornei e gare amichevoli, si iscrivono per la prima volta alla serie C. Nel 1969, poi, con la prima stagione in serie A iniziano gli anni d’oro del baseball ronchese. Non è un buon inizio, visto che la formazione finisce ultima ma non retrocede, perchè la federazione decide di portare da 8 a 12 il numero delle squadre del campionato maggiore.

Nello stesso anno viene inaugurato lo stadio che sarà dedicato, qualche anno dopo, a Enrico Gaspardis, uno de pionieri del “batti e corri” cittadino. Dopo soli tre mesi di lavoro questa è la prima struttura realizzata da un’amministrazione civica nel Triveneto.