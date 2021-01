Il dottor Matteo Restivo è il primo atleta vaccinato in Italia

Matteo Restivo, nuotatore 26enne del CS Carabinieri e della Florentia Nuoto Club, bronzo nei 200 dorso agli Europei di Glasgow, è il primo sportivo vaccinato al Covid-19 in Italia. L'azzurro friulano il 5 gennaio si è, infatti, sottoposto alla prima dose per l'immunizazzione al virus essendo laureando in Medicina e Chirurgia all'Università di Firenze.

"Finalmente posso tirare un sospiro di sollievo, forse il più grande della mia vita" ha scritto sul suo account Instagram, postando la foto. "Il vaccino anti-covid sancisce la fine di questo orribile periodo di incertezza, ansia e paura. Vaccinarsi è un gesto importante, non solo per se stessi, ma anche per tutte le persone che ci circondano. Dunque, quando arriverà il vostro turno non esitate! Grazie all'Università di Firenze per aver dato questa possibilità anche a noi laureandi in Medicina (vista la nostra presenza in reparto per tirocini/tesi)".

"La sua storia è simile a quella di tanti giovani medici che, come lui, sono in prima linea in questa battaglia contro il Covid e in questi giorni si stanno vaccinando!, ha commentato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. "Grazie Matteo per la tua testimonianza e spero che quando sarà possibile tutti gli sportivi non esiteranno a vaccinarsi ed essere così un buon esempio da seguire".

Restivo, dopo il vaccino, avrà modo di preparare gli Assoluti di Riccione con serenità, andando a caccia della qualificazione per le prossime Olimpiadi di Tokyo.