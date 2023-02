Il forte vento modifica il programma del Trofeo Biberon

Il forte vento durante tutta la mattinata ha costretto gli organizzatori a bloccare la gara di slalom gigante della 39° edizione del Trofeo Biberon - Energia Pura Kids Series, l’evento internazionale degli sport invernali dedicato ai giovanissimi, dai 6 ai 12 anni, più atteso in Friuli Venezia Giulia.

Dopo i primi atleti scesi, la giuria ha deciso di interrompere la gara a causa delle forti raffiche che andavano ad aumentare minuto dopo minuto. Un problema, non solo lungo il tracciato, ma anche per gli impianti di risalita. Da qui l’annuncio dello spostamento della competizione a domenica 5 febbraio con la cancellazione del gigante parallelo a squadre previsto proprio per domenica.

Si è invece svolta senza problemi la gara di sci di fondo “Gimkana Cross” sulla pista Tagliamento, in zona Davost che ha visto la partecipazione di 53 giovani atleti delle categorie Cuccioli/Baby/Superbaby. Su un tracciato di circa 1000 metri, dinamico, tecnico e impegnativo ma, allo stesso tempo, divertente con l’arrivo in discesa e caratterizzato da alcune porte da sci alpino, la Fornese si è aggiudicata il primo posto nella classifica per società, precedendo lo Sci C.A.I. Monte Lussari di Tarvisio e lo Sci Club Panorama di Pordenone, rispettivamente secondo e terzo.

Il Trofeo Biberon prosegue domani, domenica 5 febbraio, con il classico slalom gigante con partenza alle 9.30 (Cuccioli) e, a seguire i Baby e Superbaby con la diretta streaming su www.sciclub70.com e sulla pagina Facebook dello Sci Club 70.

Il 39° Trofeo Biberon, organizzato dallo Sci Club 70, vede la collaborazione del Coni, della Fisi e del Comune di Forni di Sopra e si avvale di prestigiosi partner come Rossignol e Autotorino, il sostegno di PromoturismoFvg e il patrocinio della Regione.